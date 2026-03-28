A főpolgármester szerint nem csak a Tisza Párt elleni akciók, de a kamu Városháza-ügyben alkalmazott orosz módszerek, törvénytelen házkutatások, lehallgatások hátterét kell feltárni, a politikai megrendelőket is meg kell nevezni.
Az újabb hanganyagokat lehozó Blikk szerint bár a büntetőeljárásban szintén vádlott R. arról biztosította Schadl Györgyöt, hogy nincs mitől tartania, a végrehajtói kar elnöke sietett bebiztosítani magát Völner Pál révén Varga Judit igazságügyi miniszternél.
Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatásban ülő elnöke az Igazságügyi Minisztériumnak beszélt egy felfüggesztett végrehajtóról, aki állítása szerint azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti Varga Judit igazságügyi minisztert és Völner Pált is bűnpártolás miatt. Az nem derül ki a felvételből, hogy pontosan mivel kapcsolatban.
A Pegasus gyártója szerint „eseménynapló”-adatbázisa pontos tájékoztatást nyújt a kémprogram által megfertőzött telefonokról.
A titkosítás ellenére bele lehet hallgatni az okostelefonokon zajló beszélgetésekbe. Aggasztó, hogy adatot nem csak a hatóság, hanem magánszemélyek is szerezhetnek bárki telefonjáról. Ez utóbbi a szakemberek szerint általában kivédhető, a felhasználóknak csupán néhány biztonsági intézkedést kell tenniük.
Lezárult a bizonyítási eljárás a korrupcióval vádolt MSZP-s országgyűlési képviselő Hiszékeny Dezső perében. A bíróság két, titkosszolgálati hangfelvételről készült szakértői véleményt hallgatott meg. A másodrendű vádlott pénteken beismerte, hogy valótlan állításokat tett Hiszékenyre.
Két héttel azt követően, hogy a párizsi Libération leleplezte, az amerikai kémszervezet esztendőkön át lehallgatott három francia államfőt (Chiracot, Sarkozyt és Hollande-ot), a híreket terjesztő WikiLeaks portál vezetője kérte az Élysée-palotát, fogadja be „keserű száműzetéséből”. Hollande elnök hivatala a legrövidebb úton elutasította a kérést.
Óriási politikai botrány körvonalazódik Macedóniában. Az ellenzéki szociáldemokraták vezetője, Zoran Zaev azzal vádolja Nikola Griujevszki miniszterelnököt, hogy tömegesen hallgatott le újságírókat, ortodox papokat, ellenzéki politikusokat, befolyásolja az igazságszolgáltatást. A belső feszültség miatt Szkopje egyre távolabb kerül attól, hogy megkezdődjenek vele a csatlakozási tárgyalások.
A világ titkosszolgálatai nem tétlenkednek. Feladatuk azonban már nem csak az, hogy kémkedjenek egy másik ország, vagy éppen a politikai ellenféllel szemben, egyre többször vetik be őket a kommunikációs harcban, amely különösképpen az ukrajnai válság kapcsán erősödött fel. E küzdelemben fontos a lehallgatott beszélgetések szerepe. Az utóbbi egy évben különösen megszaporodtak a rejtélyes körülmények között napvilágra került felvételek Ukrajnától kezdve Törökországon át egészen Franciaországig.
Áprilisban kezdi meg a munkáját az a német alsóház, a Bundestag által felállítandó rendkívüli bizottság, amely az amerikai nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos lehallgatásait vizsgálja ki. A testület elnökének a CDU képviselőjét, Clemens Binningert tették meg. A grémium nyolc tagból áll, négy CDU/CSU-s, két szociáldemokrata, valamint egy-egy balpárti és zöld tagja lesz. Binninger annak a bizottságnak is az elnöke, amely a titkosszolgálatok munkáját is felügyeli.
Nem csillapodik az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) körüli botrány. Szombaton Washingtonban a Capitolium előtt „Ne kémkedjenek utánunk!” jelszóval tartottak tüntetéseket a lehallgatások miatt. Az „Állítsátok le a tömeges megfigyeléseket!”, „Zárjátok be a Nagy Testvért!” feliratokkal utcára vonulók az NSA működését szabályozó törvény reformját követelték, mert álláspontjuk szerint egyértelművé vált, hogy a hatályos jogszabály súlyosan sérti a magánéletet.
A vidékfejlesztési miniszter meghallgatását kezdeményezi a parlament mezőgazdasági bizottságában az MSZP az európai uniós területalapú támogatásokkal kapcsolatos visszaélések miatt - közölte Mesterházy Attila pártelnök pénteken Budapesten.