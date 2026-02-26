Török Gábor szerint a Tisza Párt kétharmados győzelmének a lehetősége megrengette a Fidesz holdudvarát

kétharmad;Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;Medián;pánik;Török Gábor;Fidesz-holdudvar;Tisza Párt;

Szerinte a Tisza Párt ilyen jelentős győzelmét a Fidesz politikai közössége már nem tudná elviselni.

Ha ezek az adatok választási eredményként köszönnének vissza, akkor a kétharmad közelében lenne a Tisza. Az pedig egy teljesen új rendszert, új világot jelentene. A Fidesz politikai és gazdasági elitje talán egy sima kormányváltást még el tudna viselni, de hogy kétharmadot kapjon a Tisza, az már azt gondolom, túl van azon a kockázaton, amit szívesen felvállalna ez a társaság – mondta a Medián legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeiről Török Gábor a 24 podcastjében, a Törökülésben.

Az elemző Orbán Viktor reakcióját, amellyel a felmérésre reagálva legjobb humoristának nevezte Hann Endrét, a Mesdián ügyvezető igazgatóját, nem feltétlenül a Fideszen pelüli pánik jelének látta, szerinte a megnyilvánulás ugyanúgy betudható Orbán Viktor új kommunikációs stílusa újabb példájának is. – Az jól látszik, hogy a kommunikációja átalakult, különösen nyilván a közösségi médiás, de nem csak az. Sok-sok tabut megdöntött, például az ellenféllel foglalkozik – mondta Török Gábor a miniszterelnökről.

A politológus az állította, hogy a Medián adatai elsősorban a Fideszhez egzisztenciálisan kötődő holdudvar szempontjából veszélyes Orbán Viktor pártjára nézve. – Ezt a tág értelemben vett politikai elit által alkotott közösséget megrengették a friss kutatási eredmények, nem függetlenül a Medián elismertségétől, a korábban pontosnak bizonyuló felméréseitől. Ha ugyanis igazak ezek a számok, akkor nehéz másra gondolni, minthogy ez a hátrány már nem behozható, és a kétharmados vereség lehetősége is benne van a pakliban – hangsúlyozta Török Gábor, aki szerint a szavazók bizonyos részénél gravitációs erővel bír a győzteshez húzás elve.