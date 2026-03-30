Szolnokon már nem akcióztak az Orbán Viktort védő fekete ruhások

2026-03-30 20:55:00 CEST

Meglehetősen szürkére sikerült Orbán Viktor országjárásának szolnoki turnéállomása; az ellenzéki város kis tere úgy-ahogy telt csak meg, sok nem szolnoki résztvevővel, és a beszéd még nem ért véget, amikor elindultak hazafelé az emberek.

Orbán Viktor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 1-es választókerület fideszes jelöltjét igyekezett megtolni. Itt Berkó Attila megyei főispán indul a párt színeiben, akit a 2022-ben győztes Kállai Mária helyére hoztak be. A Tisza Párt viszont egyik nagyágyúját, Rost Andreát indítja itt, ráfér tehát Berkóra a kormányfői támogatás – főleg, hogy ebben a körzetben a választók úgy kétharmada az összellenzéki Györfi Mihály polgármester vezette Szolnok lakosa. A megye három másik egyéni választókerületéből kettő erős fideszes bástyának tűnt eddig, míg a 4-es választókerület a fideszes Herczeg Zsolttal és a tiszás Farkas Csongorral kiegyensúlyozottabb versenyt hozhat.

A szolnoki eseményről persze az ellentüntetők sem hiányozhattak, akiket a napokban több helyen, így Győrben vagy Pécelen is a megjelenő fekete ruhás ismeretlen intézkedők, verőlegényszerű alakok tartottak távol Orbántól. Györfi Mihály polgármester már a rendezvény előtt kijelentette, Szolnokon nem lehetnek fekete ruhások, és arról is posztolt, hogy a szolnoki rendőrkapitánnyal történt egyeztetése nyomán a rendőrök biztosítják a helyszínt, és „minden véleményszabadságot engedni fognak”, vagyis az ellentüntetőknek nem kell tartaniuk megfélemlítéstől.

Az eseményen nem voltak sokan, amiben közrejátszott a hideg, a szél és az eső is. A téren nem lehetett rendőröket látni, de Györfi lapunknak elmondta, hogy „90 rendőr érkezett, ahogy kell”. A valtonosok most hátul álltak, de fekete ruhásokat nem lehetett látni. A polgármester hozzátette, Orbán is fogadja el, ha egy ellenzéki városban egyesek kinyilvánítják ellenvéleményüket.

- Még nem döntötte el, kire szavaz – mondta lapunknak a közönség soraiból egy hölgy -, szerinte a legfontosabb szempont a nyugalom lesz, és az, hogy ki tudja azt a leghitelesebben ígérni.

Más arról beszélt, a városban és a családban is megosztottság van, de állításuk szerint ebből nincs feszültség.

Berkó Attila beszélt először, hosszú listát ismertetett arról, mi fog itt megépülni. Később két fiatal lány a Népszavának arról beszélt: abból van elegük, hogy Szolnok 20 év alatt semmit nem változott, a vasútállomás is le van pukkanva. Berkó Magyar Pétert egy árvízhoz hasonlította, Orbánt viszont egész Európa legfőbb biztosítékának nevezte. Pócs János is a mikrofonhoz lépett, ő azzal riogatott, hogy a külföldi cégek el fognak menni, ha jön a Tisza.

Orbán érkezésével két ellentüntető aktivizálta magát, azt kiabálták, hogy „Orbán takarodj”. Erre rögtön megjelentek a Patrióták Szarvas Szilveszterrel, Deák Dániellel, Bohár Dániellel, és kamerákkal, mikrofonokkal igyekeztek őket zavarba hozni. Deáknak és Bohárnak oda-odaszóltak az amúgy csendben figyelő helyiek. Orbán felmondta a szokásos szöveget arról, mi mindent védett meg, és mire kell figyelni. Kiszólt a füttyögőknek is, de még nem ért a végére, amikor már elindultak haza az emberek, sokan már a „van még töltény a tárban” fordulatot sem hallották.