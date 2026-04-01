Kifütyülték Orbán Viktort a fiatalok Szentesen

választás;Fidesz;Orbán Viktor;országjárás;Szentes;ellentüntetők;

2026-04-01 20:50:00 CEST

A fideszes turné újabb állomásán már nem a fekete ruhások vitték a főszerepet. A kormányfő beszéde alatt folyamatosan zúgott a tér sarkáról a „mocskos Fidesz”.

Nagyjából másfél-kétezer fideszes gyűlt össze Szentesen a Kossuth téren, míg a térrel szembeni út túloldalán több száz, javarészt középiskolás ellentüntető várta Orbán Viktort országjárásának tegnap esti állomásán. A fiatalok a miniszterelnök beszédét végig fújolták és sípolták.

A Fidesz ezúttal taktikát váltott, az Orbán-turné korábbi városaiban látott marcona fekete csuklyás figurákról láthatóan lekerültek a fekete ruhák, jobbára hétköznapi öltözetben láttunk a tömegbe elvegyülve néhány ismerős arcot. Ugyanakkor a biztosítás zömét Szentesen már a láthatósági mellényes valtonosok látták el. A Kossuth-téren a rendezvény hat órára hirdetett elejére még igencsak foghíjas volt a tömeg, és amikor Lázár János belefogott a bemelegítő beszédébe, akkor is jobbára csak a színpad előtti placc volt tele, de valamivel hátrébb, a közvetítő kamerákon túl erősen foghíjas volt a tömeg.

„Akik elöl vannak, azt hiszik, hogy hátul vannak sokan, akik meg hátul vannak, azok meg azt hiszik, hogy elöl”

– világított rá egy szervező a színpadról a tömeglélektan furcsaságaira, ezzel magyarázta el, hogy ha lehet, a színpad előtt tömörüljenek a rajongók.

A rendezvényen erősen unott volt a hangulat, a színpad előtt volt egy javarészt középkorú férfiakból álló törzsgárda, akik láthatóan vezényszóra hajrá fideszt kiabáltak, de a tömeg szélén nem sok nyoma volt a lelkesedésnek. Egy középkorú hölgy egy kisebb csoport tagjaként elmondta: ők fideszesek, de ők is úgy látják, hogy „következő négy évben azért kell majd valamit csinálni, mert baj van”. A javarészt idősebbekből álló tömegben két fiatalt is láttam, akik közölték, hogy ők igazi fideszesek. „Mi vonz titeket a párthoz?” - kérdeztem, de csak a vállukat vonogatták. „Tulajdonképpen nem tudom” - mondta az egyik. Végül annyit mondott, hogy Magyar Péter neki nem jó fej, bár igazság szerint Orbán sem az, de Magyar még kevésbé tetszik neki. Hasonló tanácstalanságot találtunk az ellentáborban is. Egy fiatal srác azt mondta:

ő valójában a Mi Hazánkra szavazna, csak éppen most a Tiszára kell szavazni, hogy eltűnjön a Fidesz.

Lázár János beszédének foszlányaira a Kossuth tér színpaddal szemközti részéről már elindult a szórványos sípolás és mocskos fideszezés. A sípoló diákokat fekete ruhások helyett most a Fidesz propagandisták rohanták le – fizetett influenszerek és kormánytelevíziósok - akik rögtön mikrofont nyomtak a diákok orra alá és beszéltették őket, hogy addig se sípoljanak, ám egy idő után jóval több volt a diák, mint a propagandista.

Mint a fiatalok elmondták, mindannyian első szavazók és nagyon szeretnék, ha a Fidesz eltakarodna. Az egyik csoport tagjai elmesélték, hogy egy drámaiskolából jöttek.

Ott akkor fordult át a hangulat „kormányellenesbe”, amikor a tanársztrájkok idején „felülről szétverték az iskolánkat”

– mondták.

A fiatalokat nem hozták lázba az őket kamerázó propagandisták, ellenkezőleg, láthatóan szívesen szerepeltek, teli szájjal szidták a kormányt a propagandatelevízióknak, illetve hatalmas röhögések közepette kamerázták az őket kamerázókat, így volt olyan jelenet, ahol több tucat ember vette egymást kamerával. A diákok közé fideszesek is vegyültek, egy középkorú férfi egy zacskóban citromot hozott magával, majd a sípolók elé állt és elkezdte facsarni a citromot. „Na, csöpög már a nyálatok?” kérdezte. „Hódmezővásárhelyen bevált a módszer” – mondta nekünk elégedetten.

Orbán Viktor beszéde alatt folyamatosan zúgott a tér sarkáról a „mocskos Fidesz”, a fiatalok többen Fidesz-táblákat téptek szét és tapostak el. A rendezvény végén több megtermettebb fideszes férfi is megjelent, láthatóan felpaprikázva, ám a fideszesek és a fiatalok közé valtonos biztonsági őrök álltak sorfalat. A diákok a „mocskos Fideszt” és „indul a buszt” skandálták, míg az ellentüntetők a „Fárad a Tiszát” végül azonban ők fáradtak el és mindkét csapat eltünedezett a térről.