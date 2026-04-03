„Mentsük meg Orbán Viktort!” – Nyilvánosságra hozták JD Vance magyarországi programját

Magyarország;támogatás;Orbán Viktor;Egyesült Államok;parlamenti választás;JD Vance;

2026-04-03 20:56:00 CEST

A Trump-adminisztráció számára az Orbán-kormány Magyarországa a minta ahhoz, ahogyan az egész Európai Uniónak működnie kellene.

2026. április 7-én kedden délután 1 óra 20 perckor közös sajtótájékoztatóra áll ki a Budapestre érkező JD Vance amerikai alelnök Orbán Viktorral a Karmelita kolostorban. A két politikus délután 5 órakor nagygyűlést is tart az MTK Sportparkban – derül ki a lapunknak is eljuttatott meghívóból. Az amerikai alelnököt elkíséri a felesége, Usha Vance is.

JD Vance a parlamenti választás előtt álló Orbán Viktort és a Fideszt támogatja a magyarországi látogatással. Ennek a jegyében jött Budapestre Marco Rubio amerikai külügyminiszter is február 16-án.

A Politico egyébként a „Mentsük meg Orbán Viktort!” névre keresztelte az amerikai akciót, amelynek a célja tényleg az, hogy lendítsen egyet a Trump-adminisztráció első számú európai szövetségesének számító Orbán Viktor helyzetén, a Fidesz ugyanis hosszú hónapok óta csak a második helyen áll a népszerűségi listákon a Tisza Párt mögött. Maga Donald Trump videoüzenetben biztosította feltétlen támogatásáról Orbán Viktort világ konzervatívjainak budapesti felvonulása, a CPAC Hungary alatt.

A JD Vance–Orbán Viktor-találkozónak és az amerikai alelnök kijelentéseinek két figyelemre méltó pontja lehet. Az egyik, hogy a Trump-adminisztráció magyar katonai szerepvállalásra kéri az Orbán-kormányt az Irán elleni háborúban, de ez rendkívül valószínűtlen, hiszen a Magyar Honvédség aligha tud olyasmit adni, amire az amerikaiaknak szükségül van. A másik, ha JD Vance elkezdi keményen bírálni a NATO-t, amelyet Donald Trump mostanában a papírtigris jelzővel bírál, Orbán Viktor ugyanis pont a Marco Rubióval tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján mondta ki, hogy biztonsági kérdésekben Magyarország csak NATO-tagállamokkal működik együtt.

JD Vance eleve szeret éles kijelentéseket tenni, a 2025-ös müncheni biztonsági konferencián gyakorlatilag az egész Európai Uniót elküldte a francba, amiért nem a Trump-adminisztráció ideáljait követi – vagyis próbálja fékezni a szélsőjobb térnyerését –, nem mellesleg ő volt az is, aki a világ nyilvánossága előtt próbálta alázni Volodimir Zelenszkijt az első olyan washingtoni látogatáson, amelyet az ukrán elnök a másodjára megválasztott Donald Trump vendégeként tett 2025. február 28-án