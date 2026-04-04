Választás 2026: Egész Magyarországot meglepheti, mindent vihet a Tisza, ha Budapesttől délre győz

Fidesz;körkép;parlamenti választás;Pest megye;Tisza Párt;

2026-04-04 14:42:00 CEST

A főváros déli agglomerációjában eddig úgy tűnt, fej fej mellett halad a két nagy párt. A 21 Kutatóközpont legújabb mérései viszont változást mutatnak, a térségben is tarolhatnak Magyar Péter pártja. Sorozatunk 22., záró része.

Pest megye déli részén lepheti meg az országot a Tisza Párt. A szigetszentmiklósi és váci győzelem eddig is papírforma volt, de egy hétfőn megjelent felmérés szerint már Ráckevén is elhúzott. Ha pontosak a 21 Kutatóközpont adatai, vagyis a szintén fideszes Dabas és Cegléd is átfordult, az kétharmados parlamenti többséget jelenthet Magyar Péternek.

A Fidesz mindent megtett, hogy kitolja uralmát. Ennek jegyében hozták létre két éve a ráckevei székhelyű 9-es választókörzetet is, amely kizárólag nekik kedvező kistelepülésekből áll. Csakhogy beágyazott jelöltjük, Bóna Zoltán így is bukhat. Bár a környéken sokan szeretik Dunavarsány expolgármesterét – aki 2014-ben még Kuncze Gábort, az SZDSZ egykori nagyágyúját is legyőzte – az ő karrierje is véget érhet két hét múlva, annak ellenére, hogy mostanában néptáncos videót is bevetett a győzelemért, sőt, még Kocsis Máté is meglátogatta pár mosolygós szelfi erejéig. Igaz, a sikersztori már 2022-ben fáradni kezdett - ekkor mindössze három százalékkal verte az összellenzéki Jószai Teodórát.

A fideszes veterán helyére a tiszás Bilsics Zita ülhet, ami azért is meglepő, mert a 2024-es EP-választáson a Tisza országos viszonylatban gyenge eredményt ért el a körzetben. Ráckeve, Ócsa, és Bugyi eddig nem számított ellenzéki fellegvárnak, amit az országos erőviszonyok megbillenése írhatott felül. A Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt jelöltjei nem valódi versenyzők, a HR-szakemberként dolgozó Bilsics rövidesen a parlamentben küzdhet azért, hogy „buszjáratok végre valóban szolgálják az ingázókat.”

Pest 10-ben, Szigetszentmiklóson, is az ellenzék a rajtcél esélyes. Az igen apró, 4 településből álló körzetben már 2024-ben is legyőzték a Fideszt, azóta pedig végképp ott áradt a Tisza. Igaz, ez a környék már 2010 előtt is megbízható „balliberális” fellegvárnak számított. A korábban említett Kuncze Gábort 1990 és 2006 között 5 alkalommal választották meg a körzet egyéni parlamenti képviselőjévé.

Segíti a Fidesz leváltását, hogy az SZDSZ szelleme még most is kísérti az egyéni választókerület településeit. Szigethalmon például volt tagjuk, Fáki László irányítja polgármesterként, talán ettől sem független, hogy itt a Tisza csak 99 szavazattal maradt le két éve a Fidesztől. (Közben a baloldali összefogás 10 százalékával együtt már két éve is masszív többségben volt a kormányváltás. – a szerk.)

Magyar Péter vadiúj pártja ekkor simán megnyerte Dunaharasztit, a fideszes vezetésű Halásztelek pedig szintén ellenzékivé vált Ráadásul a választókerület központját, Szigetszentmiklóst a három hónapos Tisza még egyedül is behúzta; így sok reménye nem lehet az először próbálkozó Vántsa Botondnak.

Pedig személyében a kormánypárt lokálpatrióta jelöltet indít. A helyi önkormányzat frakcióvezetőjeként nap, mint nap bizonyíthatja odaadását a szigetszentmiklósiakért. Hiába a lelkesedés, a tisza győzelemre készülő jelöltje komolyabb személyiségnek tűnik. Perticsné Kácsor Andrea, légtechnikai rendszereket forgalmazó családi vállalatot vezet, s bár saját repülőgépet nem ígér a körzetnek, a HÉV-et mérnökként felújítaná, és bővítené a szakrendelések kapacitását is.

A mihazánkos Botló Kornél szintén ismertebb jelölt, idén mégsem tett vállalásokat. Vélhetően ő is tudja, hogy nincs értelme, ez a körzet nem éppen a szélsőjobb birodalma. Harmadik helyük persze biztosnak tűnik, a negyedikért pedig megfeszített küzdelem várható a DK, a Jobbik, a Kutyapárt és a Munkáspárt között.

A Pest 11-es Vác is forronghat áprilisban; nem kisebb személy, mint a Fidesz országosan ismert fiatal ökle, Rétvári Bence méretik meg a választáson. A KDNP-s Rétvári 2018 óta magabiztosan hozza a képviselői mandátumot. Elvesztése biztosan fájna Orbán Viktornak, hisz a politikus 2010 óta az összes kormányában államtitkár volt. Sok fideszes indulóval szemben, ő még a párt országos listáján is befutó helyet kapott, ami mutatja, hogy Orbán ismeri a realitásokat: Potentátja jó eséllyel elveszti a harcot tiszás Szimon Renátával szemben.

A Tisza országos erősödése Vácon is érzékelhető, ahol már 2024-ben is 32 százalékot értek el. A város ellenzéki karakterét erősíti, hogy Matkovich Ilona polgármestert kényelmes többséggel választották újra, pedig folyamatosan kormánypárti célkeresztben áll.

Nem segíti Rétvári újrázását az sem, hogy a választókerület 22 településéből komolyabb Fidesz többséget csak az aszódi önkormányzat tud felmutatni. Nemzeti színű polgármesterek azért akadnak, Spieghalter László, alias DJ Spigiboy, 2014 óta forgatja Vácrátót kormánykerekét. Rétvári Bence biztosan számíthat a Nemzet Csótányára, Nagy Feróra is, aki őrbottyáni lakosként szintén a körzet választópolgára. Ennek ellenére a Tiszáé lehet a diadal, a DK, a Mi Hazánk és a Kutyapárt pedig talán négy év múlva is megpróbálják.

Nem egyértelmű a helyzet Pest-megye 12-es, 13-as, és 14-es választókerületéen; Monor, Dabas, és Cegléd két éve még nem volt Tiszának való vidék. Mostanra viszont a friss mérések szerint csak a 12-es monori körzetet húzhatja be biztosan a Fidesz. Monoron 2024-ben abszolút többséget szerzett az EP-listájuk, Nagykátán pedig még ezt is sikerült felülmúlnia az országosan gyengélkedő kormánypártnak.

Itt tehát sok kérdés nem maradt. Aspiránsuk, Pogácsás Tibor 1998 óta parlamenti képviselő, négy éve pedig 26 ezer szavazattal győzte le a párbeszédes Szabó Rebekát. Pogácsás 16 évig polgármestere is volt Monornak, bár azt nem sokan értik, hogy miért kampányol éppen a másik körzetet jelentő Pécelért.

A Tisza jelöltje, Polgár György, fiatal pénzügyi vállalkozó. Hiába hirdet jobb egészségügyi ellátást, és a közlekedési viszonyok javítását, ezt a jövőben is csak fideszes ellenfelétől remélheti. Szerencsések viszont azok a monoriak, aki nem kérnek a nagypártokból. A Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt mellett akár még jobbikos jelöltre is ikszelhetnek a politikai ínyencek.

Pest 13-ról két mérést is publikált a 21 Kutatóközpont. A dabasi székhelyű evk. eddig rendíthetetlenül narancssárga volt, ám a számok alapján már szoros csata sem várható; január óta közel tíz százalékkal vezet a Tisza. A Fidesz új jelöltje így hoppon maradhat, pedig Feldman László bemutatkozása szerint „férj, apa és Dabas alpolgármestere.”

A Tisza előnye nagy meglepetés, szinte a politikai sci-fi kategóriába tartozik. Annál is inkább, hogy a helyiek jól ismerik a mondást: a Fidesznél csak a Fidesz jobb. Albertirsán két éve nem az ellenzék, hanem a KDNP verte meg a Fideszt a polgármester-választáson. Ahogy a dabasi önkormányzatnál is a KDNP vált a Fidesz fő kihívójává a képviselői helyekért.

A ceglédi székhelyű Pest 14-ben ki-ki meccs dönt a mandátumról, de a biztos szavazók között még itt is a Tisza jelöltje áll jobban. Drámai fordulat lenne ez, a fideszes Földi László 16 éve képviseli a körzetet. A honatya vélhetően, hogy szükség van egy kis frissességre, idén bivalyerős, új szlogennel rúgta be a kampánymotort. „A Mi Földinket” nagy dicsőség lenne legyőznie a Tiszának,; a körzethez tartózó Nagykőröst például 24 éve vezeti a kormánypárt, és az előző polgármester-választáson sem tűnt úgy, hogy a helyiek megunták volna a narancsot.

Ha mégis, akkor a tiszás Muhari Gergely bizonyíthatja, hogy sosem szabad feladni. Diplomás szociális munkásként leginkább a gyermekvédelmen, a közbiztonságon, és a közutak állapotán javítana. Össze is jöhet a győzelme, pedig a többi kispárt is impozáns jelöltekkel bizonyítana a környékbelieknek.

A mihazánkos Bartha Barna például Európa első hun múzeumát ígéri, amelyenn saját bevallása szerint már dolgozik. „Történelmi időkben magyar érdekű válaszokat kell adnunk, olyan országot kell építeni, ahol a magyar ember az első!” – foglalja össze helyi programját. Bartha egyébként igen csak tapasztalt a munkaerő piacon, tagja például a Vitézi Rendnek, emellett a Magyar Nemzetőrség őrnagya is. A Mi Hazánk jelöltje nagy vállalásokat tesz, mint írja „szükségesnek tartja a nemzeti oldalon a szellemi színvonal emelését.”

A DK jelöltje Kökény Gábor Kálmán inkább a közműhálózattal foglalkozna, és megmentené a kiszáradástól Homokhátságot. A kutyapárti Gór-Nagy György pedig szóróanyaga szerint, nem akar politizálni, de a kormány erre kényszeríti. A kis pártok nem rúgnak labdába, viszont ha a Fidesz-Tisza verseny az utóbbi javára billen, az Orbán Viktor miniszterelnökségét zárhatja le.