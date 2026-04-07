A Fidesz lemaradt mozgósításban a Tisza Párt mögött, de sokan már a valódi veszélyt se hinnék el Orbán Viktornak

2026-04-07 05:45:00 CEST

A bizonytalanokat sem igazán lehet már lázba hozni a Török Áramlat földgázvezetéket fenyegető állítólagos merényletkísérlet hírével. Ez a leginkább azokat mozgósíthatja, akik eleve hajlanak a Fidesz támogatására – mondta a lapunknak nyilatkozó elemző.

Leginkább a meglévő, fideszes „magszavazókon” túli, kormánypárti, ám kevésbé elkötelezett választók mozgósítására szolgálhat a Szerbiában a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóeszközök híre, illetve egy erre épített kampány – erről beszélt lapunknak Galgóczi Eszter politikai elemző.

Az összes közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a Fidesz mozgósításban le van maradva a Tisza Párt mögött. Elsősorban azoknál érezhető, hogy kevésbé aktívak, akik ugyan egyetértenek a tábor üzeneteivel, ám nem magszavazók, így most őket akarják motiválni azzal, hogy merényletkísérlet történt Szerbiában. Szerinte a sokat emlegetett bizonytalan szavazók közül legfeljebb azokat lehet ezzel a hírrel megmozgatni, akik ugyan bizonytalanok, ám hajlanak a kormánypárt támogatására, így egy merényletkísérlet híre nekik adhat plusz lökést a kormánypárt felé.

Nagy átrendeződésre ugyanakkor nem számít az elemző: – Két nagy táborra rendeződött az ország politikailag aktív része, ami két valóságot is jelent – mondta Galgóczi Eszter. Így a kormánysajtó már a következő terrortámadás helyszínét latolgatja, míg a független sajtó inkább hamis zászlós kísérletet lát a történetben. Ami biztos: a fideszes tábor feltétel nélkül elhiszi, amit a kormány mond, a másik pedig már akkor sem, ha valódi fenyegetésről lenne szó. Ami – teszi hozzá az elemző – adott esetben nagyon is komoly veszélyhelyzetet eredményezhetne Magyarországon.

A Fidesz üggyel kapcsolatos stratégiája egyértelmű: mozgósítás célra használják a történetet. Hogy végül ez mennyire éri el a kívánt hatást, az kérdéses – fogalmazott Galgóczi Eszter, az mindenesetre az utóbbi napokban már jól látszott Orbán Viktor kommunikációjából, hogy azokra az emberekre számít, akik tényleg az utolsó pillanatra hagyják a döntést. Hogy pontosan mekkora ez a tábor, azt senki sem tudja, ám Galgóczi Eszter úgy vélekedik: olyan bizonytalan már nagyon-nagyon kevés van, aki valamennyire nem látja annak az „irányát”, hogy ha elmegy szavazni, akkor nagyjából melyik pártra és jelöltre szavaz.

Az állítólagos merényletkísérletre az ellenzék is reagált. Magyar Péter úgy fogalmazott: „Ez nem más, mint egy rettegő hatalom olcsó színháza parvenü szereplőkkel”. Kitért arra is: az elmúlt hetekben több, egymástól független jelzés érkezett arról, hogy a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt tervez átlépni. A magyar emberek bizalma – folytatta - megrendült a titkosszolgálatban, és a magyarok okkal és joggal tartanak attól, hogy a leköszönő miniszterelnök „az orosz ügynökök tanácsait követve egyre durvább hamis zászlós műveletekkel akar félelmet kelteni a saját honfitársaiban”.

Felidézte Magyar Péter a szlovák esetet is. „Emlékszünk arra, hogy hasonló történt a szlovák választáson, amikor Orbán segített Robert Ficónak, aki azóta már börtönnel fenyegeti a felvidéki magyarokat. Migránsokat busszal odaszállított a szlovák határra, hogy félelmet keltsen a szlovákokban. Most megteszi ezt Orbán Viktor szerb haverja” – fogalmazott Magyar Péter, aki arra a kérdésre, hogy félelemkeltés-e a mostani eset, azt javasolta, hogy „ha valós veszély van, lássuk a valós információkat”, a miniszterelnök pedig forduljon a NATO-hoz.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter hétfőn a honvédség két legnagyobb helikopterével ment le a határhoz Kiskundorozsmára sajtótájékoztatót tartani. A kormányfő itt jelentette be, hogy katonailag megerősítik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának védelmét. A sajtóeseményen katonákkal is lefotózták Orbánt. A miniszterelnök azt mondta, addig nem vádolják az ügyben Ukrajnát, amíg nincs konkrét bizonyítékuk, ennek ellenére már a teljes kormány megkezdte a szomszédos ország gyanúsítását. Magyar Péter a hétfői tájékoztatóra azzal reagált: abban biztosak lehetünk, hogy Orbán Viktor bármit képes megtenni a hatalom megtartásáért. A HVG munkatársai egyébként még vasárnap elmentek a magyarkanizsára, ahol állítólag robbantást terveztek ismeretlenek, és bár több környékbeli települést is végigjártak, rendőri készültségnek nyomát sem látták.

Hadházy Ákos azt írta a Facebook-oldalán, az „operettmerénylet” egyetlen célja a választás elhalasztása lehet. Felesleges volt a sok szervezés, mert ez az, amit biztosan nem hagynánk.

Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő, volt nemzetbiztonsági főtiszt vasárnap arról írt, hogy jelezni szeretné, „a határ szerbiai oldalán egy magyar érdekeltségű kritikus infrastruktúra ellen tervezett hamis zászlós műveletről bizonyos körökben már korábban lehetett tudni kiszivárgott információk alapján”. Rácz András Oroszország-szakértő pedig azt három nappal ezelőtt posztolt egy „fiktív orosz választási beavatkozásról”, amiben kicserélt nevekkel, de lényegében azt a helyzetet mesélte el, ami jelenleg Szerbiában zajlik.