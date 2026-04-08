Szijjártó Péter a kiszivárgott Orbán–Putyin-jegyzőkönyvről: Szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás

2026-04-08 06:17:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter megmagyarázta, mit értett Orbán Viktor az alatt, hogy mindenben segíti az orosz elnöknek, mint egér az oroszlánnak. Szijjártó azt is állította, hogy nincs szó csádi misszióról.

„Ha bárki kételkedett afelől, hogy van-e nyílt, durva, szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás kampányába, akkor remélem, hogy már semmi kételye nincsen” – jelentette ki Szijjártó Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Bloomberg által nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvről, amely szerint Orbán Viktor biztosította Vlagyimir Putyint, hogy mindenben segít neki, mint egér az oroszlánnak.

„A világpolitika eseményei egy sebességi fokozattal magasabba kapcsoltak” – ezzel indokolta a külgazdasági és külügyminiszter, hogy nem Donald Trump, hanem alelnöke, JD Vance érkezett Budapestre. Szijjártó leszögezte, a látogatás óriási megtiszteltetés Magyarországnak, és a magyar-amerikai barátság jele, és kérdésre azt is állította, hogy nincs szó csádi misszióról.

Orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott telefonbeszélgetésével kapcsolatban azt mondta, hogy az EU külügyminiszteri értekezletein sosem történik titkos dolog, az elhangzottakról pedig – ha azok hatással vannak Magyarország Európai Unión kívüli kapcsolataira – kommunikál az érintett országokkal.

Mint arról beszámoltunk, a Bloomberg által kedden nyilvánosságra hozott magyar kormányzati jegyzőkönyből az derült ki, hogy Orbán Viktor a saját bevallása szerint is hajlandó készségesen teljesíteni Vlagyimir Putyin minden kérését. A két politikus 2025. október 17-én azt beszélte meg, hogy Donald Trump amerikai elnök és orosz kollégája Budapestre jöhet egy úgynevezett békecsúcs kedvéért, amelyen az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyalnak.

A kormányzati jegyzőkönyv tanúsága szerint Orbán Viktor azt mondta, előző nap a barátságuk Vlagyimir Putyinnal olyan magas szintre emelkedett, hogy ő gyakorlatilag bármilyen módon kész segíteni. – Minden ügyben, amelyben csak segíthetek, állok a rendelkezésére – idézi a Bloomberg a magyar miniszterelnök szavait. Felidézett egy mesét is, amely szerinte népszerű Magyarországon: ebben az egér segít az oroszlánnak, a jegyzőkönyv alapján erre Vlagyimir Putyin nevetéssel reagált.

A Bloomberg által kiszivárogtatott jegyzőkönyvvel kapcsolatban Szijjártó azzal folytatta: „Az, hogy külföldi titkosszolgálatok által titkosszolgálati eszközökkel megszerzett telefonlehallgatások, jegyzőkönyvek – amik nem tudom honnan származnak, mert nekünk ilyen jegyzőkönyvünk nincs egyénként – öt nappal a választás előtt a magyar sajtóba kikerülnek, mi ez, ha nem titkosszolgálati beavatkozás?”

A tárcavezető elmondta, hogy ez a beszélgetés közvetlenül azután történt, hogy Trump bejelentette, megállapodott Putyinnal a budapesti békecsúcsról. Ezután Trump beszélt Orbánnal a részletekről, illetve hogy Orbán beszéljen Putyinnal is. A külügyminiszter tisztességtelennek nevezte a jegyzőkönyv kiadását, mert az szerinte hamis képben tünteti fel a beszélgetést, mivel Orbán azt mondta, hogy a békecsúccsal kapcsolatban ad meg minden segítséget.

Arra a közbevetésre, hogy a jegyzőkönyv szerint az hangzott el, hogy „van egy történet a magyar mesekönyvekben, amiben egy egér segít egy oroszlánnak, készen állok arra, hogy azonnal segítsek”, Szijjártó azzal védekezett, hogy a világ két elsőszámú nukleáris szuperhatalma, az Egyesült Államok és Oroszország ezt a „kis közép-európai országot nevezi meg, mint egy rendkívül fontos szereplőt”, aki elláthatja a házigazda szerepét a nagyon régóta várt békecsúcs-találkozón. „Erről volt szó, mindenki érti, aki normálisan akar ehhez hozzáállni” – magyarázta a miniszter.