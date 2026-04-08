Orbán Viktor Sopronban azzal ijesztgette a híveit, mi lesz, ha magyar fizetésből kell az Ausztriára jellemző áron üzemanyagot venni

2026-04-08 21:29:00 CEST

Felvetődhet a kérdés, hogy 22 évnyi EU-tagság és 16 évnyi Orbán-kormány után a magyar és az osztrák fizetés között miért van akkora különbség.

A magyar politikai életben a Fidesz-KDNP az egyetlen közösség, amely képes megadni Magyarország számára a szükséges biztonságot, olyan kormányra van szükség, amely megvédi a megfizethető árú üzemanyagot és rezsit - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Sopronban szerdán, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

A kormányfő a hallgatósága előtt arról beszélt: a városból sokan járnak dolgozni Ausztriába, sokan ott kapják a fizetést, de Magyarországon fizetnek rezsit és üzemanyagot. „Képzeljék el fordítva, hogy a magyar fizetésből kell megvásárolni az osztrák árú üzemanyagot, meg azt a rezsit, amit odaát fizetnek” - vetette fel, azt hangsúlyozva: olyan kormány kell, ami megvédi a magyar családokat, a megfizethető árú üzemanyagot és rezsit.

A miniszterelnök elismételte, a választás legnagyobb tétje, hogy „ukránbarát vagy nemzeti kormányt választ az ország”. Magyarország az első, minden más országot megelőzően - hangoztatta, hozzátéve, ez nem külpolitikai, hanem a legfontosabb gazdasági kérdés, hiszen ukránbarát kormány mellett a magyarok pénze Ukrajnába menne.