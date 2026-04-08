A jobbikos Z. Kárpát Dániel is visszalépett a parlamenti választástól

visszalépés;Z. Kárpát Dániel;Jobbik ;

2026-04-08 22:31:00 CEST

Szabó Tímea már korábban bejelentette, hogy nem indul a körzetben.

A párbeszédes Szabó Tímea után a jobbikos Z. Kárpát Dániel is bejelentette, hogy visszalép Budapest 11. számú választókerületében a választási indulástól. Ezt a Facebookon közölte a a politikus.

„Közösségi emberként rengeteget vívódtam azóta, hogy a politikai közösségem kudarcot vallott az ajánlásgyűjtés során, és így sem országos listánk, sem parlamenti frakciónk nem lesz. Azt tudtam, hogy egy pillanatra sem szeretnék a fanyalgó kórus részévé válni: én nagyon hálás vagyok a közösségemnek, hogy abban a megtiszteltetésben részesített, hogy 16 évig országgyűlési képviselő lehettem. Rettenetesen dühítenek a hibák és a mulasztások, mégsem fogom megtagadni a mozgalmat, aminek mindezt köszönhetem” - fogalmazott.

Írt a további terveiről is írt: „A banki károsulti egyesület vezetőjeként folytatom, ahol Marczingós Lászlóval végre el tudjuk mélyíteni azt a szakmai érdekképviseleti munkát, amelyre nem mindig volt időnk a közéleti viharok közepette” - közölte. Hozzátette: „Változást kívánó polgárként visszalépésem mégsem jár együtt bármely pártra való voksolásra történő felszólítással, hiszen a választókat mindig egyenlő félként és felnőtt emberként kezeltem. Ha valaki megkérdez, mindig ugyanazt mondom: három dolgot vegyen figyelembe, ha el kívánja dönteni, kire szavaz! A jelölt szeresse a hazáját, nemzetét, a globális hálózatokkal szemben mindig az egyes embert védje. Másrészt legyen fontos számára a lokalitás, tehát Óbuda-Békásmegyer, legyenek kimutatható céljai, programpontjai ezen a téren is. (...) Harmadsorban vállalja a banki károsulti, devizás, Marczingós-féle program képviseletét!”

A budapesti 11-es választókörzetben a Fidesz Gyepes Ádámot, a Tisza Párt Boda Nikolettát, a DK Nagy Richárd Györgyöt indítja.