21 Kutatóközpont: Mindössze a magyarok ötöde érzi úgy, hogy jobban él, mint négy éve

2026-04-10 09:47:00 CEST

Még a Fidesz-szavazók között sincsenek abszolút többségben az így vélekedők.

Még a Fidesz-szavazók között sincsenek abszolút többségben azok, akik úgy látják, hogy 2026-ban jobban élnek, mint négy évvel ezelőtt. Ráadásul ez az egyetlen olyan csoport, amelytől Orbán Viktor kormányának teljesítménye a közepesnél jobb értékelést kapott – derül ki a 21 Kutatóközpont 24.hu megbízásából végzett felméréséből.

Arra a kérdésre, hogy Ön jobban, rosszabbul vagy ugyanúgy él, mint négy évvel ezelőtt?,

a megkérdezettek mindössze 20 százaléka mondta azt, hogy javulást tapasztalt. 39 százalék egyenesen úgy érzékeli, hogy az elmúlt években romlott az életminősége, és közel ennyien nyilatkoztak úgy (36 százalék), hogy nem észleltek változást.

A kutatás során

a legfiatalabb felnőtteknél a három válaszlehetőség közül határozottan a „rosszabbul” szerepel a legnagyobb arányban,

a 30-asok között nemcsak relatív, hanem abszolút többségben is voltak azok, akik úgy látták, hogy a mostani életminőségük nem éri el a 2022-es szintet (51 százalék így válaszolt),

az 50 évnél idősebbek válaszolták a legnagyobb arányban azt, hogy ugyanúgy élnek, mint négy évvel ezelőtt,

és a 40-esek és a 65 évnél idősebbek érzik leginkább úgy, hogy jobban, de itt is csak 24 százalék volt a legmagasabb arány. Mindkét korcsoportban mintegy másfélszer annyian tapasztalják azt, hogy romlottak a körülményeik.

A Fidesz-szimpatizánsok 44 százaléka felelt úgy, hogy jobban él, mint négy éve, és nagyjából ugyanennyien válaszolták azt, hogy nem változott a helyzetük, miközben a körükben csak 12 százalék számolt be az életminősége romlásáról. Ezzel szemben a tiszásoknál a negatív válaszok aránya 55 százalék volt, a pozitívaké pedig 8 százalék.

A felmérésből kiderült az is, hogy ha az elmúlt évek teljesítményét összegezve egy bizonyítványt kapna a miniszterelnök, nem örülne annak, amit abban lát,

az összes megkérdezett ugyanis épphogy csak kettesre értékelte az Orbán-kormány teljesítményét az ötfokozatú skálán.

Míg a 65 év felettiek átlagosan 2,64 pontot adtak az Orbán-kormánynak, addig a 18 és 29 év közöttiek mindössze 1,54 pontot, de még az előbbi csoport esetében is három tizedes a romlás négy év alatt. A fideszes szavazóktól négyes alát kapott a Nemzeti Együttműködés Rendszerének negyedik kormánya, míg a tiszásoknál bukást ért a teljesítménye, és a pártnélkülieknél is csak jóindulattal menne át a záróvizsgán.

Arról is kérdezték a magyarokat, melyik párttól remélik, hogy a választás után javítani tudna az anyagi körülményeiken.

A megkérdezettek 38 százaléka a Tiszától várja a javulást, 30 százalék a Fidesztől (ez megegyezik a teljes népességben mért pártpreferencia-adatokkal), és ugyanekkora (31 százalék) volt azoknak az aránya is, akik nem tudtak erre választ adni, vagyis egyelőre őket egyik nagy pártnak sem sikerült meggyőznie arról, hogy a következő négy év jobb lesz.

A 65 év felettiek messze a legnagyobb arányban (48 százalék) a Fideszt választották, és csak 20 százalék a Tiszát, míg az eggyel fiatalabb, 50 és 64 év közötti korosztályban kiegyenlítettek a viszonyok. A 40-eseknél már 35-25 arányban a Tiszával kapcsolatos várakozások a jobbak, a 30-asok között pedig 50 százalék várja a Tiszától a javulást, és csak 22 százalék a Fidesztől. A 30 évesnél fiatalabbak között pedig még nagyobb, 69 százalék volt azoknak az aránya, akik úgy látják, hogy egy Tisza-kormány működése nyomán a mostaninál jobban alakulna az anyagi helyzetük.