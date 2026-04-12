Szia, uram! Külföldi beavatkozás érdekel?

2026-04-12 05:20:00 CEST

Miközben a Fidesz azt harsogta, hogy Ukrajna az Európai Unióval karöltve meg akarja buktatni az Orbán-kormányt, gyaníthatóan az oroszok voltak azok, akik többször beavatkoztak a kampány alatt a Fidesz oldalán. Ennek eszköze volt a kamuvideó egy lejárt szavatosságú ukrán hírszerzővel és politikussal, a javaslat, hogy el kellene játszani egy merényletet Orbán Viktor ellen és franc tudja, ki találhatta ki a Magyarországot és Szlovákiát földgázzal ellátó Török Áramlat elleni merénylet tervét, de elég szánalmasra sikerült.

Mindenkinek van valamilyen érdeke. Az Egyesült Államoké és nem mellesleg Oroszországé az, hogy hatalmon maradjon a leghűségesebb európai szövetségese, Orbán Viktor. Az Európai Unióé és Ukrajnáé az, hogy a magyar miniszterelnök ne akadályozza folyamatosan a közös fellépést lehetővé tevő döntéseket, köztük az Putyin-rezsim ellen négy éve védekező Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitel ügyét. Az Orbán-kormányé az,. hogy lehetőleg minél többet lophasson és eközben khm... feltűnően szépen szolgálja Oroszországot.

A legszórakoztatóbb az egészben talán JD Vance amerikai alelnök volt, aki kedden utazott Budapestre, hogy a kampányhajrában személyesen is az Egyesült Államok támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. Ő először a közös sajtótájékoztatón kimondta, hogy bárki kerül is hatalomra, az Egyesült Államok együtt fog működni vele, aztán gyakorlatilag vállat vont az ukrán beavatkozásról szóló fideszes riogatásra. Szólni kellett neki, hol van.