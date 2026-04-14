Gálvölgyi János Orbán Viktornak: A csatár, aki folyton mellé lő, annak joggal kiabálják be kintről, hogy gyere már le, ha ennyit tudsz…!

2026-04-14 13:23:00 CEST

A színész stílszerűen, futballhasonlattal üzent kormányfői székből távozó Orbán Viktornak, értékelte a vasárnapi választást, és beszélt a színházi szakmában remélt változásokról is.

Vasárnap az ország döntő többsége megadta a választ arra, hogy hazánk hová és merre induljon tovább. Győzött a józan ész, és az új kormány, valamint Magyar Péter eddigi megszólalásai talán garanciát jelenthetnek arra, hogy valóban egy új, más, békésebb és élhetőbb hazában élünk tovább – nyilatkozta a Blikknek Gálvölgyi János Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész az április 12-én történteket, a Tisza Pártnak parlamenti kétharmados többséget hozó elsöprő győzelmet.

Leköszönő miniszterelnökünk szereti a futballt, ezért úgy mondom, hogy ő is értse: az a csatár, aki folyton mellé lő, annak joggal kiabálják be kintről, hogy Jóska, gyere már le, ha ennyit tudsz – üzent stílszerűen Orbán Viktor leköszönő miniszterelnöknek a humoristaként is ismert színész egy futballhasonlattal. A választás eredményét a béke forradalmaként értékelte. Szerinte sokan most juthatnak el oda, hogy újragondolják a korábbi politikai üzeneteket. – Szeretnék hinni abban, hogy valóban megbékél ez az egymásnak ugrasztott társadalom – tette hozzá.

Gálvölgyi János beszélt arról, hogy még hétfő reggel is volt egy olyan érzése, hogy mindez nem történt meg. – Hosszú volt ez a mögöttünk hagyott 16 esztendő, annak minden lélekrombolásával, háborús fenyegetésével, hazugságkampányával, és az emberek megosztottságával. A színházi szakmáról is kifejtette a véleményét: – Azt kívánom, hogy a mi gyönyörű szakmánk élére végre valóban olyan emberek kerüljenek döntéshozó szerepbe, akik megérdemlik, s akik valóban a legjobbak. Mindezt a megtépázott Színművészeti Egyetemre is értem.