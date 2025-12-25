David Pressman: A magyar politikusok nagyon ravasznak hiszik magukat, kár, hogy ravasznak lenniük elég könnyű abban az országban

Az intézményeink nem működnek – hallhatta a közönség a cseppet sem optimista értékelést David Pressman volt amerikai nagykövettől, aki a Chicago Council on Global Affairs agytröszt pódiumbeszélgetésén lépett fel nemrég. A téma a Trump-adminisztráció hatalmi nyomulása volt és az ehhez adott Orbán-féle illiberális recept. David Pressman pedig a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy az illiberalizmussal szembeni hatékony harchoz nem elegendő a demokratikus intézményekbe vetett hit. Az állampolgároknak el kell jutniuk arra a pontra, hogy feltegyék maguknak a kérdést, ők maguk mit tesznek a demokrácia és az intézmények védelme érdekében.
Kezdésként a diplomata összefoglalta a 2022 és 2025 közötti budapesti szolgálata során gyűjtött tapasztalatait, személyes élményeit és ezekből kiindulva – ha a rá jellemző mértéktartással is – lehetséges válaszokat is felvázolt a jobboldali populista rendszerekre jelentett kihívásra. Felvázolta a magyar miniszterelnök politikai pályáját, amely kulcs lehet a későbbi döntéseink megértéséhez. Orbán Viktor ’89-ben egy idegen hatalom hazaküldésével szerzett magának legitimációt. Ugyanezt a receptet alkalmazta későbbi politikai pályafutása során, amikor Ursula von der Leyent, Soros Györgyöt vagy a háborúpártinak nevezett brüsszeli döntéshozókat nevezte meg külső fenyegetésként. Ez a gondolat a trianoni békediktátum okozta nemzeti sérelem és a nagyság nosztalgikus emléke miatt termékeny talajra hullott a magyar választóknál.David Pressman: Egy magas rangú magyar tisztviselő azzal jött, nagykövet úr, ön LMBTQ-ról akar beszélni. Nem, uram – mondtam. Vlagyimir Putyinról akarok
David Pressman sokszor vette észre, hogy a magyar politikusok nagyon ravasznak tartják magukat, szerinte ez azonban elég könnyű egy olyan országban, amelynek a népe nyelvi elszigeteltségben él, a kormányzó párt pedig a magyar nyelvű média 85 százalékát birtokolja. Ennek kapcsán tért ki a monstre Fidesz-közeli médiakonglomerátumról, a Kesmára és a piaci értelemben észszerűtlen döntésre, hogy az ország oligarchái ingyen ajánlották fel az általuk megvásárolt médiát. A Kesmát Orbán Viktor, illetve a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda látványos kontroll alatt tartja. Így fordulhat elő, hogy a vidéki lapok több alkalommal ugyanazzal a címlappal jelentek meg az országban. Kiemelte, hogy Magyarországon független média ethosza már az emberek fejében sem létezik, csak kormánypárti és ellenzéki média, ez a bipolaritás pedig kiterjed a médián kívül más intézményekre is. A független sajtó nehézségeit a Magyar Hang nehézségein keresztül mutatja be, amelynek egy szlovák nyomdával kellett szerződést kötnie, mivel a retorzióktól tartva magyar nyomda nem vállalta el a lap kiadását itthon.A független magyar sajtó egésze nyerte a szabad média úttörőinek nemzetközi díját
De beszélt David Pressman a magyarországi egyetemek modellváltásáról is, mondván, a Trump-adminisztráció ehhez a hatalomátvételhez kísértetiesen hasonló érvekkel, a pénzügyi stabilitás és a kutatási források biztosításával kényszeríti New York-i Columbia vagy a Rhode Island-i Brown Egyetem vezetését a függetlensége feladására. Mesélt a hallgatóságának arról is, hogy a magyarországi szolgálata idején meglátogatott vidéki településeket, akár kis falvakat is, hogy megismerje a kormányzati propaganda által befolyásolt valóságukat, amely tejesen más valóság, mint a budapesti közvéleménytől.
Mindezzel együtt David Pressman kiemelkedő politikusnak tartja Orbán Viktort – jelentette ki később a volt nagykövet –, hiszen egy relatíve kis ország vezetőjeként sikerült elhitetnie, hogy egy nemzetközi konzervatív mozgalmat vezet.Orbán Viktor: Tudom, hogyan folytassam, ha elveszítem a választástFejlesztés helyett csak megszállták a magyarországi egyetemeket, a Fidesz háttérhatalmat épített
A moderátor – Suzanne Nossel volt demokrata külügyi tisztviselő, a PEN America nevű korábbi vezetője – a nemzetközi tanulságok levonására kérte David Pressmant. A volt nagykövet álláspontja szerint bár továbbra is aggasztó Lengyelországban, Németországban vagy Franciaországban a populista, vagy másként illiberális pártok megerősödése, nem törvényszerű a szövetség közöttük. Erre példaként hozta Karol Nawrocki lengyel államfőt, aki esztergomi látogatása előtt lemondta a kétoldalú találkozót Orbán Viktorral a magyar kormányfő moszkvai látogatása miatt. Ehhez kapcsolódóan egy nézői kérdésre, miszerint miért indult el homlokegyenest ellenkező úton Magyarországhoz képest a méretében és nyelvi elszigeteltségében is hasonló Észtország, David Pressman a geopolitikai meghatározottságot említette. Álláspontja szerint Vlagyimir Putyin birodalmi ambíciói és Ukrajna 2022 februári megtámadása alapjaiban írta újra az európai vezetők cselekvési terveit, ez alól pedig a jobboldali populisták és az illiberalizmussal kacérkodó politikusok sem jelentenek kivételt.David Pressman Iványi Gáborról beszélt a CNN-en, szerinte amit Orbán Viktor képvisel, az nem konzervativizmus, hanem korrupció