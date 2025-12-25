David Pressman: A magyar politikusok nagyon ravasznak hiszik magukat, kár, hogy ravasznak lenniük elég könnyű abban az országban

Magyarország;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Chicago;illiberalizmus;Trump-adminisztráció;David Pressman;

2025-12-25 20:08:00 CET

A volt amerikai nagykövet egy chicagói agysztröszt vendégeként osztotta meg benyomásait Magyarországról, és arról is beszélt, milyen párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.

Az intézményeink nem működnek – hallhatta a közönség a cseppet sem optimista értékelést David Pressman volt amerikai nagykövettől, aki a Chicago Council on Global Affairs agytröszt pódiumbeszélgetésén lépett fel nemrég. A téma a Trump-adminisztráció hatalmi nyomulása volt és az ehhez adott Orbán-féle illiberális recept. David Pressman pedig a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy az illiberalizmussal szembeni hatékony harchoz nem elegendő a demokratikus intézményekbe vetett hit. Az állampolgároknak el kell jutniuk arra a pontra, hogy feltegyék maguknak a kérdést, ők maguk mit tesznek a demokrácia és az intézmények védelme érdekében.

Kezdésként a diplomata összefoglalta a 2022 és 2025 közötti budapesti szolgálata során gyűjtött tapasztalatait, személyes élményeit és ezekből kiindulva – ha a rá jellemző mértéktartással is – lehetséges válaszokat is felvázolt a jobboldali populista rendszerekre jelentett kihívásra. Felvázolta a magyar miniszterelnök politikai pályáját, amely kulcs lehet a későbbi döntéseink megértéséhez. Orbán Viktor ’89-ben egy idegen hatalom hazaküldésével szerzett magának legitimációt. Ugyanezt a receptet alkalmazta későbbi politikai pályafutása során, amikor Ursula von der Leyent, Soros Györgyöt vagy a háborúpártinak nevezett brüsszeli döntéshozókat nevezte meg külső fenyegetésként. Ez a gondolat a trianoni békediktátum okozta nemzeti sérelem és a nagyság nosztalgikus emléke miatt termékeny talajra hullott a magyar választóknál.

David Pressman sokszor vette észre, hogy a magyar politikusok nagyon ravasznak tartják magukat, szerinte ez azonban elég könnyű egy olyan országban, amelynek a népe nyelvi elszigeteltségben él, a kormányzó párt pedig a magyar nyelvű média 85 százalékát birtokolja. Ennek kapcsán tért ki a monstre Fidesz-közeli médiakonglomerátumról, a Kesmára és a piaci értelemben észszerűtlen döntésre, hogy az ország oligarchái ingyen ajánlották fel az általuk megvásárolt médiát. A Kesmát Orbán Viktor, illetve a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda látványos kontroll alatt tartja. Így fordulhat elő, hogy a vidéki lapok több alkalommal ugyanazzal a címlappal jelentek meg az országban. Kiemelte, hogy Magyarországon független média ethosza már az emberek fejében sem létezik, csak kormánypárti és ellenzéki média, ez a bipolaritás pedig kiterjed a médián kívül más intézményekre is. A független sajtó nehézségeit a Magyar Hang nehézségein keresztül mutatja be, amelynek egy szlovák nyomdával kellett szerződést kötnie, mivel a retorzióktól tartva magyar nyomda nem vállalta el a lap kiadását itthon.

De beszélt David Pressman a magyarországi egyetemek modellváltásáról is, mondván, a Trump-adminisztráció ehhez a hatalomátvételhez kísértetiesen hasonló érvekkel, a pénzügyi stabilitás és a kutatási források biztosításával kényszeríti New York-i Columbia vagy a Rhode Island-i Brown Egyetem vezetését a függetlensége feladására. Mesélt a hallgatóságának arról is, hogy a magyarországi szolgálata idején meglátogatott vidéki településeket, akár kis falvakat is, hogy megismerje a kormányzati propaganda által befolyásolt valóságukat, amely tejesen más valóság, mint a budapesti közvéleménytől.

Mindezzel együtt David Pressman kiemelkedő politikusnak tartja Orbán Viktort – jelentette ki később a volt nagykövet –, hiszen egy relatíve kis ország vezetőjeként sikerült elhitetnie, hogy egy nemzetközi konzervatív mozgalmat vezet.

A moderátor – Suzanne Nossel volt demokrata külügyi tisztviselő, a PEN America nevű korábbi vezetője – a nemzetközi tanulságok levonására kérte David Pressmant. A volt nagykövet álláspontja szerint bár továbbra is aggasztó Lengyelországban, Németországban vagy Franciaországban a populista, vagy másként illiberális pártok megerősödése, nem törvényszerű a szövetség közöttük. Erre példaként hozta Karol Nawrocki lengyel államfőt, aki esztergomi látogatása előtt lemondta a kétoldalú találkozót Orbán Viktorral a magyar kormányfő moszkvai látogatása miatt. Ehhez kapcsolódóan egy nézői kérdésre, miszerint miért indult el homlokegyenest ellenkező úton Magyarországhoz képest a méretében és nyelvi elszigeteltségében is hasonló Észtország, David Pressman a geopolitikai meghatározottságot említette. Álláspontja szerint Vlagyimir Putyin birodalmi ambíciói és Ukrajna 2022 februári megtámadása alapjaiban írta újra az európai vezetők cselekvési terveit, ez alól pedig a jobboldali populisták és az illiberalizmussal kacérkodó politikusok sem jelentenek kivételt.