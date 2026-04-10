Donald Trump újra csupa nagybetűkkel üzente meg a magyaroknak, hogy szerinte Orbán Viktorra kell szavazni

2026-04-10 11:39:00 CEST

Igazi barát, harcos és győztes – írta a magyar kormányfőről az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök egy újabb posztban tette egyértelművé, hogy Orbán Viktort támogatja a vasárnapi magyarországi választáson.

A Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Trump megismételte, hogy erős vezetőnek tartja a magyar kormányfőt, aki szerinte bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Hozzátette, Magyarország és az Egyesült Államok között új magasságokba emelkedett az együttműködés az ő kormányzása alatt, nagyrészt Orbán Viktornak köszönhetően.

Posztjában az amerikai elnök úgy fogalmazott:

„A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: MENJETEK EL SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom az újraválasztását Magyarország miniszterelnökévé – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉT. VÉGIG MELLETTE VAGYOK!”

Donald Trump egyébként március végén csaknem szóról szóra ugyanezt üzente a magyaroknak. Az amerikai elnök fia pedig nemrég ugyancsak azt fejtegette, hogy Orbán Viktorra kell szavazni, különben a kommunisták átveszik a hatalmat Magyarországon.

Korábban olyan tervek is voltak, hogy a választások előtt Donald Trump Magyarországra látogat, hogy személyesen biztosítsa támogatásáról Orbán Viktort, ám végül JD Vance amerikai alelnök érkezett Budapestre, a magyar-amerikai barátság napja alkalmából nagygyűlést is rendeztek az MTK Sportparkban.