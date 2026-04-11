Megint Orbán Viktor mellett kampányol Donald Trump

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-04-11 10:52:00 CEST

Az amerikai elnök kormánya szükség esetén „készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében”. Bár nem tette egyértelművé, a korábban felmerült pénzügyi védőpajzsról lehet szó.

„A kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagyszerű szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán további vezetésével fog létrejönni!” – írta Donald Trump a saját közösségi platformján, a Truth Socialön.

Az amerikai elnök posztjában nem mondta ki egyértelműen, de utalt rá, hogy az USA által nyújtott gazdasági támogatás összefügghet azzal, hogy Orbán Viktor marad-e a miniszterelnök a választás után.

Az ügy előzménye, hogy a kormányfő a november 7-i washingtoni látogatása után bejelentette: az amerikai elnökkel egy úgynevezett pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötött. Hozzátette, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak”, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Később azonban Trump egy interjújában cáfolta, hogy pénzügyi mentőövet ajánlott volna fel Orbán Viktornak, ellentmondva annak, amit a magyar kormányfő állított, miszerint már konkrét megállapodást kötöttek.

Trump egyébként a kampányhajrában egyre több posztjában teszi egyértelművé, hogy Orbán Viktort támogatja a vasárnapi magyarországi választáson. A minap azt üzente a magyaroknak, hogy szavazzanak a jelenlegi miniszterelnökre, és arról is írt, hogy erős vezetőnek tartja a magyar kormányfőt, aki szerinte bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Donald Trump egyébként március végén csaknem szóról szóra ugyanezt üzente a magyaroknak. Az amerikai elnök fia pedig nemrég azt fejtegette, hogy Orbán Viktorra kell szavazni, különben a kommunisták átveszik a hatalmat Magyarországon.

Korábban olyan tervek is voltak, hogy a választások előtt Donald Trump Magyarországra látogat, hogy személyesen biztosítsa támogatásáról Orbán Viktort, ám végül JD Vance amerikai alelnök érkezett Budapestre, a magyar-amerikai barátság napja alkalmából nagygyűlést is rendeztek az MTK Sportparkban.