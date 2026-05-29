Laponyi Zsolt volt rendőr egymillió forint, jótékony célra fordítandó sérelemdíjat követel az őt ellehetetlenítő Rétvári Bencétől

rendőr;Rétvári Bence;jogsértés;bocsánatkérés;ellehetetlenítés;sérelemdíj;egymillió forint;Laponyi Zsolt;

2026-05-29 19:58:00 CEST

A KDNP jelenlegi frakcióvezetőjét, volt belügyi államtitkárt több mint egy éve kérte arra az akkori őrmester, hogy ne kampányoljon az arcával. Ő azonban fegyelmit kapott, és végül leszerelni kényszerült.

Laponyi Zsolt egykori rendőr őrmester vagyok, önnek köszönhetően jelenleg álláskereső, magyarul munkanélküli – posztolta az idén márciusban leszerelt férfi, aki most a Facebook-oldalán szólította fel a Belügyminisztérium egykori államtitkárát, Rétvári Bencét, aki korábban az őrmester arcával kampányolt az akkori kormánypártok mellett. Laponyi kommentben kérte, szólította fel a jogsértés abbahagyására Rétvárit. Ehelyett azonban rendőrségen belül ellene indítottak fegyelmi eljárást, ahogy írja, szisztematikusan ellehetetlenítették, és végül nem maradt más választása, mint a leszerelés.

Az arcom, képmásom jogellenes felhasználásáért a mai napig nem kért bocsánatot. A nekem igen nagy károkat okozó jogsértő magatartásáért jogi képviselőimmel, Dr. Sziklai Tamás és Dr. Tran Dániel ügyvédekkel történt egyeztetést követően ezúton 1 000 000 forint sérelemdíjat, továbbá egy, a jogsértéssel azonos fórumon történő bocsánatkérést követelek öntől. A sérelemdíjat a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat folyószámlájára kérem megfizetni, amely hiánypótló módon egyedül végez újszülöttmentést, neonatológiai rohamszolgálatot Budapest 250 kilométeres körzetében. – Abban az esetben, amennyiben az államtitkári végkielégítése egészét az Alapítvány részére ajánlja fel, úgy a bocsánatkérésre vonatkozó igényemtől eltekintek – fűzte hozzá a volt őrmester.

Laponyi Zsolt felidézte, hogy a volt államtitkár 2025. április 24-én a Rendőrség Napja alkalmából „jó ötletnek tartotta egybemosni saját politikai pártját, a FIDESZ-KDNP-t és az állampolgárok szolgálatára és védelmére felesküdött rendőrség szervezetét”. – Én ezt mind a magam, mind a rendőrség pártpolitikai befolyástól mentessége, illetve ennek látszata megőrzése érdekében – álláspontom szerint udvariasan és a kellő tiszteletet megadva – kifogásoltam. Most nyílt levélben vagyok kénytelen önhöz fordulni, miután a figyelemfelhívó posztomat követően le is tiltott – tette hozzá. Álláspontja szerint Rétvári közreműködésének köszönhetően az általa szeretett szolgálat helyett jelenleg állást keres és munkanélküli.

A kialakult helyzet azért is érdekes, mert Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter még a Tisza párt szakpolitikusaként személyesen tett ígéretet a leszerelt rendőrnek. – „Ne félj, Zsolt! Mi senkit nem hagyunk hátra. Április 12. után, ha szeretnéd, akkor újra megtalálhatod a helyed a rendőrség kötelékében” – üzente néhány héttel a választás előtt Laponyi Zsoltnak Ruszin-Szendi Romulusz.