Sulyok Tamás szerint politikai zsákmányszerzést takar az ő lemondatási folyamata

Sulyok Tamás államfő Magyar Péter sajtótájékoztatója után a Facebookon reagált arra, hogy a miniszterelnök kérésére, hétfőn reggel az igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztettek a Sándor-palotában, miután május 31-én vasárnap éjfélkor lejárt a lemondására adott határidő. – Megbeszélésünk alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét – írta Sulyok Tamás.
Az államfő ismételten egyértelművé tette személyes álláspontját, hogy ez a helyzet nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, és az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.Magyar Péter Sulyok Tamás lemondásáról: Módosítani fogjuk az AlaptörvénytMagyar Péter figyelmeztette Sulyok Tamást, hogy ha nem mond le, kétharmados felhatalmazással fogják elmozdítani21 Kutatóközpont: A magyarok nagy többsége szerint Sulyok Tamásnak le kellene mondania
Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi – fogalmazott. Szerinte most alkotmányos válsághelyzet alakul ki, amely „mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”.Elkészült a felmérés, a magyarok 55 százaléka helyesli, hogy az Orbán-kormány alatt kinevezett közjogi méltóságok mondjanak le a tisztségükrőlA Fidesz hirtelen elkezdett aggódni a jogállamiságért, petícióban áll ki Sulyok Tamás mellettMagyar Péter bejelentette, kiket váltanának le, ha kétharmaddal nyer a Tisza párt