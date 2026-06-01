lemondás;leváltás;alaptörvény;köztársasági elnök;uniós források;Sulyok Tamás;jogértelmezési vita;Magyar Péter;

2026-06-01 15:07:00 CEST

Sulyok Tamás szerint politikai zsákmányszerzést takar az ő lemondatási folyamata

A köztársasági elnök megválasztása óta másodszor aggódik a jogállamiságért, az uniós források lehívásáért pedig valószínűleg először.