lemondás;leváltás;alaptörvény;köztársasági elnök;uniós források;Sulyok Tamás;jogértelmezési vita;Magyar Péter;

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Sulyok Tamás szerint politikai zsákmányszerzést takar az ő lemondatási folyamata

A köztársasági elnök megválasztása óta másodszor aggódik a jogállamiságért, az uniós források lehívásáért pedig valószínűleg először.

Sulyok Tamás államfő Magyar Péter sajtótájékoztatója után a Facebookon reagált arra, hogy a miniszterelnök kérésére, hétfőn reggel az igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztettek a Sándor-palotában, miután május 31-én vasárnap éjfélkor lejárt a lemondására adott határidő. – Megbeszélésünk alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét – írta Sulyok Tamás.

Az államfő ismételten egyértelművé tette személyes álláspontját, hogy ez a helyzet nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, és az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi – fogalmazott. Szerinte most alkotmányos válsághelyzet alakul ki, amely „mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”.

Menesztették Lenkei Mirtill vezérigazgatót, a helyére a hírek szerint az eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettest, Kovács Miklóst nevezték ki.