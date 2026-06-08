Új vezetőket nevezett ki a Szent Imre kórház élére Hegedűs Zsolt

egészségügy;főigazgató;váltás;Szent Imre Kórház;nyugdíjazás;Bedros J. Róbert;Hegedűs Zsolt;

2026-06-08 17:48:00 CEST

Az egészségügyi miniszter hétfő reggel a tárcánál fogadta az újbudai intézményből Járai Zoltánt és Kerkovits Andrást. Délutánra már előbbi szakember megbízott igazgató, utóbbi orvosigazgató lett, mert az eddigi főigazgató Bedros J. Róbert bejelentette, hogy nyugdíjba vonul.

A mai napon, 2026. június 8-án reggel az Egészségügyi Minisztériumban megbeszélést folytattunk a Szent Imre kórház két osztályvezető főorvosával, az intézmény működését jól ismerő, köztiszteletnek örvendő régi munkatársakkal: Járai Zoltánnal és Kerkovits Andrással – tette közzé Facebook-oldalán délután Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter jelezte, amit az intézmény azt megelőzően hosszú közleményében: az eddigi főigazgató, Bedros J. Róbert bejelentette a nyugdíjba vonulását. Hozzátette, a teljes nevén Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház megbízott igazgatói pozíciójára Járai Zoltánt, az orvosigazgatói poszt betöltésére pedig Kerkovits Andrást kérte fel.

A kórház irányításának átvétele és új alapokra helyezése mellett az eddigi működés átvilágítása, valamint hibáinak feltárása is feladatuk lesz – írta a két új vezetőről a miniszter. A reggeli látogatásról annyit tett hozzá, hogy munkatársaival együtt áttekintették a nagy múltú, a városrész ellátásában nélkülözhetetlen szerepet betöltő kórház helyzetét és problémáit.

A kórház közelmúltja sajnos nem volt mentes a sajtóban is megjelent komoly működési zavaroktól; példaként említhető a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája, illetve a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A fenti okokból is indokolt az intézmény élén a vezetőváltás, valamint egy új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása – emelte ki Hegedűs Zsolt.

A kórház vezetőváltásról szóló posztjában a problémákat nem említve Bedros J. Róbert csak a szépre emlékező búcsúsorait idézték. – Bárki kövessen is a poszton, az utódomnak azt kívánom, hogy a jelenleg adott feltételek mellett legyen képes legalább ilyen jó kórházat csinálni, ha pedig még jobban sikerül, én annak csak tiszta szívből örülni fogok – fogalmazott a távozó főigazgató.