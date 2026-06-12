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2026-06-12 12:38:00 CEST

Négy és fél éves csúcson a forint az euróval szemben

353 forint alá is benézett az árfolyam, jelenleg 352,1 forinton áll. Az erősödésben az iráni békemegállapodással kapcsolatos kedvező hírek, az olaj árának csökkenése és az uniós pénzek hazahozatala is közrejátszhat.