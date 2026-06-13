Kövér László: Az új Lenin-fiúk nem Szamuely Tibor páncélvonatán, hanem a cukorhegyiek digitális sztrádáján száguldoznak

Kövér László;gyűlöletbeszéd;Fidesz-kongresszus;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-13 14:09:00 CEST

A volt házelnök, az egykori MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének ifjúságkutató csoportjának tudományos segédmunkatársa, a Fidesz szombati kongresszusán prolizott, kommunistázott és Magyar Péter nevén gúnyolódott.

Nehéz idők jönnek, az a külföldről idemanipulált csapat, amelyik veresége esetén kész lett volna ukrán mintára vért is ontani, verejték- és könnyáradatot hoz majd hazánkra – összegezte az április 12-i parlamenti választás eredményét Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke a párt 32. sorszámú kongresszusán. A magát a mai napik polgárinak nevező politikai alakulat súlyos vereségéhez a volt házelnök is úgy érezte, hogy saját maga is hozzájárult, mert hibáiért és mulasztásaiért bocsánatot kért a maga módján, gyarlóságokat is emlegetve.

A Fidesz egyik alapító tagja előbb ugyanis megállapította, hogy „a ország és nemzetépítő munka eredményei történelmi mércével mérve is kiemelkedőek”. Értékelése szerint a 2012 és 2022 közötti időszak volt az első világháború kitörése óta eltelt több mint száz esztendő legsikeresebb, az ország és a családok számára folyamatos és jelentős felemelkedést hozó korszaka, és szerinte az elmúlt 36 évben másoknak még ennyire sem sikerült. A Tisza-kormány szerinte szemléletében, törekvéseiben és céljaiban méltó örököse a posztkommunista baloldalnak.

Retorikájának tartalmában és stílusában az alkotmányos demokrácia intézményei, illetve a hagyományos értékek és közösségek – Isten, haza és család, a történelmi egyházaink és a nemzet – iránti radikális ellenszenve és gátlástalansága, a más véleményen lévőkkel szembeni gyűlöletig menő türelmetlensége egyenesen a tizenkilences bolsevik rémuralom és a Rákosi-éra szellemét idézi – mondta Kövér, aki a saját korábbi önéletrajza szerint is az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének ifjúságkutató csoportjában dolgozott tudományos segédmunkatársként, most „polgári módon” gúnyolódva a miniszterelnök nevén.

„A demokrácia »Ungarische Péternek« köszönhetően egy magasabb, az igazi demokrácia kommunizmus előtti utolsó fejlődési frázisába látszik lépni, a proletárdiktatúrába. Az új Lenin-fiúk nem Szamuely páncélvonatán, hanem a cukorhegyiek digitális sztrádáján száguldoznak” – folytatta bárdolatlanul Kövér, aki szerinte ahogy Gyurcsány Ferenc korábban, úgy Magyar Péter is tudja, hogy már győzelme másnapján elvesztette a választást.

A korábban a Fidesz lelkiismeretének is nevezett politikus nem állt le, és ezoterikus szinte emelte összetöpörödött pártja tanácskozását. Utóbbit jelzi, hogy hivatalos adataik szerint a kongresszus 901 küldött mandátumát igazolta, és kiszámolták, hogy a határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő szavazásokhoz 676 szavazat szükséges. Korábban nem volt ritka, hogy kétezernél is több küldöttjük volt.

Az orwelli módon Tisztelet és Szabadság nevet viselő párt azon lelkes támogatóinak , akik a ruszkikban a mi hazánkosokat sejtik, mert azok úgymond olyan nácik, valószínűleg ezek a történelmi párhuzamok sem mondanak semmit, nekik valószínűleg kockás inget hordott a történelemtanáruk. A miénk még nem, ezért mi megtanultuk, hogy minden 133. nap után eljön a 134. is egyszer – fogalmazott Kövér László hozzátéve: egyszer minden árulás és gonosztett számon kéretik, ha nem ezen a Földön, akkor máshol, ahol a jogi csűrés-csavarás már nem segít. – Ezt is túl fogjuk élni, ahogyan túléltük a tatár, a török, a német és a szovjet pusztítást és elnyomást is. Újjá fogjuk építeni az országot, ahogyan legutóbb 2010 után is tettük – biztatta bizarr módon megmaradt híveiket.