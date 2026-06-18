Visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés

A kecskeméti közgyűlés csütörtöki ülésén módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást: egyhangúlag megszavazta a testület a Szövetség a Hírös Városért frakciója indítványát, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. A döntést a Fidesz-KDNP frakció is támogatta – tudósított a tanácskozásról a Kecsup.
A helyi portál felidézte, hogy a Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA) és az MNB-botrány kecskeméti szála miatt már egy éve ott volt a visszavonási javaslat, de a a fideszes polgármester Szemereyné Pataki Klaudia, csak idén májusban feszegette Matolcsy György felelősségét, és ígéretet tett arra, hogy a kitüntetésekről szóló rendelet módosítását előterjeszti a júniusi testületi ülésre.Matolcsy György másodunokatestvére az igazgatói székből nézte végig, ahogyan eltűnik 130 milliárd forint a Neumann János Egyetemért Alapítványból
Arról lapunk is írt korábban, hogy a NJEA 2020-ban és 2021-ben összesen 144 milliárd forintot kapott az államtól az általa üzemeltetett egyetem fejlesztésére, campusa építésre. A pénz kis részét erre költötték, nagy részét, 127,5 milliárd forintot azonban kölcsönadtak az MNB-birodalomhoz tartozó Optima Zrt.-nek, amely cég azonban annyira rosszul gazdálkodott a rábízott pénzzel, hogy vagyonuk 2022 és 2024 között összesen 270 milliárd forintot veszített az értékéből.Az Orbán-kormány újra kifizeti a kecskeméti egyetem campusát„Nem lehet üzleti titok a közpénzre vonatkozó adat” – A NAIH szerint MNB-ügyben ki kell adni a kecskeméti egyetem alapítványi dokumentumait