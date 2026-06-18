Matolcsy György;visszavonás;díszpolgári cím;kecskeméti közgyűlés;méltatlanság;MNB-botrány;Neumann János Egyetem;

2026-06-18 19:48:00 CEST

Visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés

A volt jegybankelnököt méltatlannak találták az elismerésre az MNB-botrány részeként történt, csaknem 130 milliárd forint, eredetileg a kecskeméti Neumann János Egyetem fejlesztésére szánt közpénz eltüntetése miatt.