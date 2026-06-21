Magyar Péter rendkívüli kormányülést tart hétfőn, meglepetéssel is készül a parlamenti beszédére

Hétfő egy rendkívüli kormány- és frakcióülés után a parlamentben fog részleteket elárulni az általa lemondásra felszólított közjogi méltóságok – „bábok” – eltávolításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatal működéséről Magyar Péter – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet a miniszterelnök vasárnap délután tett ki a Facebook-oldalára. „+még valami” – fűzte hozzá a politikus rejtélyesen.
Szombaton derült ki, hogy a Tisza-kormány csak némi fáziskéséssel akarja felállítani azt a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely az Orbán-kormány által milliárdos vállalkozóknak átjátszott vagyont lesz hivatott újra állami tulajdonba venni. Magyar Péter szerint a fáziskésés oka a rengeteg észrevétel, amelyik a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvénytervezetet kísérte. Emiatt a jogszabályt társadalmi egyeztetésre bocsátják.Két hónap múlva már működhet a Magyar Péter által ígért a vagyonvisszaszerzési hivatalA jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokatSzép a Tisza ígérete a vagyonvisszaszerzésről, de a nemzetközi tapasztalat szerint mindennek a 99 százaléka úgyis a bűnözőknél marad
Ami a „bábokat”, vagyis még az Orbán-kormány alatt kinevezett közjogi méltóságokat és állami vezetőket illeti, Magyar Péter régi szívügyéről van szó, a miniszterelnök a Tisza április 12-i választási győzelme óta kitartóan lemondásra szólítja fel a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is. Sulyok Tamás a maga részéről az alkotmányra hivatkozva utasítja el a felvetést, legutóbb a Politicónak nyilatkozta, hogy minden eszközt meg fog ragadni a maradás érdekében.Ez gyors volt, Polt Péter inkább levette az Alkotmánybíróság napirendjéről Sulyok Tamás beadványátSulyok Tamás tolmácson keresztül közölte, ő minden eszközt meg fog ragadni, hogy a pozíciójában maradhasson