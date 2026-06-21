Parlament;bejelentés;állami vezetők;eltávolítás;Magyar Péter;közjogi méltóságok;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-21 18:02:00 CEST

Magyar Péter rendkívüli kormányülést tart hétfőn, meglepetéssel is készül a parlamenti beszédére

A két fő témája az Orbán-bábok eltávolítása és a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési hivatala lesz.