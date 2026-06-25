Orbán Viktor;TEK;Magyar Péter;ukrán pénzszállítók;

Magyar Péter: Aranykonvoj? Kérdezzék meg Orbán Viktort, járt-e az akció napján a TEK műveleti központjában

Amúgy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek kellene válaszolnia. 

A 24 felidézte, elhangzott az aranykonvojügy kapcsán, hogy az Orbán-kormányzat nyomást gyakorol a nyomozati munkára. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek lenne feladata ezekre válaszolni. – Neki kell feltenni a kérdést, milyen utasítások voltak a nyomozó ügyészségre, azokat végrehajtották-e. A propaganda pedig kérdezzék meg Orbán Viktort, járt-e az aranykonvoj elleni akció napján a TEK műveleti központjában, és ha igen akkor miért – javasolta a miniszterelnök.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben jelentette be, hogy visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása.