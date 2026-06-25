Magyar Péter: Aranykonvoj? Kérdezzék meg Orbán Viktort, járt-e az akció napján a TEK műveleti központjában

Orbán Viktor;TEK;Magyar Péter;ukrán pénzszállítók;

2026-06-25 17:15:00 CEST

Amúgy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek kellene válaszolnia.

A 24 felidézte, elhangzott az aranykonvojügy kapcsán, hogy az Orbán-kormányzat nyomást gyakorol a nyomozati munkára. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek lenne feladata ezekre válaszolni. – Neki kell feltenni a kérdést, milyen utasítások voltak a nyomozó ügyészségre, azokat végrehajtották-e. A propaganda pedig kérdezzék meg Orbán Viktort, járt-e az aranykonvoj elleni akció napján a TEK műveleti központjában, és ha igen akkor miért – javasolta a miniszterelnök.