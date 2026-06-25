Laczó Adrienn: Orbán Viktor utasítására foghatták el az ukrán pénzszállítókat, a büntetőjogi felelőssége is megállhat az ügyben

Orbán Viktor;Laczó Adrienn;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-06-25 14:29:00 CEST

Az egykori bíró úgy véli, hivatali visszaélés, de akár a terrorizmus gyanúja is felmerülhet. Valószínűnek tartja, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megpróbálta megállítani a nyomozást egy olyan szinten, ahol az ő és a felette lévő állami vezetők felelőssége nem merül fel.

Orbán Viktor utasítására foghatták el a magyar hatóságok az ukrán pénzszállítókat – erről beszélt Laczó Adrienn egykori bíró, az ukrán pénzszállítók és Szabó Bence százados ügyvédje Krug Emília Szinten túl című műsorában. A Telex ezzel kapcsolatban felidézi, hogy a hozzá eljutott információk is ezt támasztják alá.

Laczó Adrienn szerint ha ez bebizonyosodik, könnyen megállhat Orbán Viktor büntetőjogi felelőssége, és

ez esetben hivatali visszaélés, de akár a terrorizmus gyanúja is felmerülhet.

A terrorcselekmény egy esete, amikor valaki jelentős anyagi javakat szerez meg, és egy államhoz vagy nemzetközi szervezethez intézett követeléstől teszi függővé a visszaadását. Laczó felidézte, Lázár Jánosnak volt olyan kijelentése, hogy Ukrajna addig nem kapja vissza a lefoglalt pénzt, amíg nem nyitják meg a Barátság kőolajvezetéket.

Az egykori bíró véleménye szerint a legfőbb ügyésznek már rég le kellett volna mondania az aranykonvoj ügye miatt. Valószínűnek tartja, hogy a legfőbb ügyész megpróbálta megállítani a nyomozást egy olyan szinten, ahol az ő és a felette lévő állami vezetők felelőssége nem merül fel, miközben vannak bizonyos ügyészek, akik teljes egészében fel akarják deríteni az ügyet.

Mint megírtuk, Magyar Péter csütörtökön – amikor az Uzsoki Utcai Kórházba látogatott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társaságában – üzent a főügyésznek is: állítása szerint Nagy Gábor Bálintnak délután három óráig van ideje, hogy az ukrán aranykonvojjal kapcsolatos információkat megosszon a nyilvánossággal. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a kormányfő fogja ismertetni a délután három órára meghirdetett sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál az „aranykonvoj” ügyben. A miniszterelnök akkor is felszólította Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt arra, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Nem sokkal később a Legfőbb Ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni.

Nem sokkal korábban a HVG arról írt: a legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti Fürcht Pál főügyész lemondása. A gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak a portál szerint egészen az Orbán-kormányig vezetnek. A HVG úgy tudja, a főügyész azt nehezményezte, hogy a titkosszolgálatok nemcsak a felderítési szakaszban vettek részt az ukrán pénzszállítók elleni akcióban, hanem a pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárásban is aktívan közreműködtek, holott arra jogilag nem lett volna lehetőségük. Ezt egyébként az akcióba ugyancsak bevont Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőinek a tanúvallomásai is megerősítik, hiszen ők is csak az után hallgathatták ki az ukránokat, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai már végeztek a – sajátos módon bilincsben és csuklyában tartott – tanúkkal. A pénzügyőrök ráadásul maguk is azzal szembesültek, hogy az akció megalapozottsága megkérdőjelezhető. A cikk azt is kiemelte, a feljelentésből nem derült ki, hogy az ukránoknál lévő pénz milyen bűncselekményből származik, márpedig csak azzal együtt merülhet fel a pénzmosás gyanúja.

Mint ismert, 2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ kommandósai ütöttek rajta egy két járműből álló ukrán konvojon az M0-s autópálya Alacska pihenőhelyénél. Az ukránok két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé az osztrák Raiffeisen és az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank közötti rendszeres vagyoni forgalom keretében.

Mint nemrég kiderült, egy, a 444-hez került, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz tartozó belső dokumentum kivonata szerint súlyos törvény- és szabálysértések történtek az ukrán pénzszállítók elleni akció során, és a Legfőbb Ügyészség felelőssége is felmerül. A jelentés alapján egy fontos irat ismerete nélkül „a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, és semmi nem utal arra, hogy a NAV-nál látták volna ezt az iratot. A dokumentum 24 pontban sorolja az ellenőrzés megállapításait, amelyek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról vagy konkrét jogsértésekről szólnak.