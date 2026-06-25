NKA-ügy: Hat tisztségviselőt letartóztattak, a Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik

letartóztatás;hűtlen kezelés gyanúja;Bús Balázs;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-06-25 18:34:00 CEST

A bíróság elrendelte hat gyanúsított letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) tavaly év végi, illetve idei év eleji, összesen mintegy 17 milliárd forintos támogatási döntései miatt indult büntetőeljárásban. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.

A letartóztatottak között van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke – Óbuda egykori fideszes polgármestere –, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) korábbi főigazgatója, aki 2016 és 2024 között helyettes államtitkár volt a kulturális tárcáknál. Letartóztatták továbbá Ughy Attila volt XVIII. kerületi, fideszes polgármestert, aki az NKA-nál létrehozott Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát elnökölte, továbbá az ideiglenes kollégium két tagját, Zámbó Nórát és Burom Gábort, akik Hankó Balázs volt kulturális miniszter közvetlen beosztottjai voltak. A hatodik gyanúsított az NKTK volt kabinetvezetője, akinek nevét a hatóság nem hozta nyilvánosságra.

A nyomozás középpontjában a 2025 végén létrehozott Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma áll. A testület feladata az volt, hogy döntsön egy, a rendes kollégiumi rendszeren kívül kezelt, mintegy 17 milliárd forintos támogatási keretről. A kollégiumot Bús Balázs vezette, tagja volt Ughy Attila, Zámbó Nóra és Burom Gábor is.

Az ügy tavasszal került a nyilvánosság elé, amikor kiderült, hogy a rendkívüli keretből számos, a Fideszhez kötődő szervezet, kulturális program és rendezvény kapott jelentős támogatást. A támogatások körülményei miatt több feljelentés is született, ezt követően a NAV házkutatásokat tartott, iratokat és elektronikus adatokat foglalt le, valamint tanúkat hallgatott ki. A támogatásoknak eddig mintegy 10 százalékát fizették vissza a kedvezményezettek.

A gyanú szerint a támogatási döntések során megsérülhettek a közpénzek felhasználására vonatkozó szabályok. A nyomozóhatóság álláspontja szerint a vagyoni hátrány meghaladja a 17 milliárd forintot, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyik az eljárás.

A Fővárosi Törvényszék a nyomozási bíró döntése alapján elrendelte mind a hat gyanúsított letartóztatását. A kényszerintézkedést a bizonyítás befolyásolásának, illetve az esetleges bűnismétlés veszélyével indokolták.

A Fidesz közleményben reagált az ügyre. A párt szerint politikai indíttatású, koncepciós eljárás zajlik, amelynek célja a korábbi kulturális vezetők lejáratása. Álláspontjuk szerint a támogatások jogszerű pályázati döntések eredményeként születtek.

Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket arról, várhatóak-e újabb gyanúsítások vagy további eljárási cselekmények.

Az NKA körüli viták azonban nem kizárólag a most vizsgált, 17 milliárd forintos rendkívüli támogatási keretet érintik. Az elmúlt hónapokban több bírálat érte az alap miniszteri keretének felhasználását is, amelyről a kulturális miniszter saját hatáskörben dönt. A nyilvános támogatási listák szerint Hankó Balázs 2026 márciusában és áprilisában összesen mintegy hárommilliárd forint támogatást ítélt oda ebből a keretből. Több döntés szakmai és politikai vitát váltott ki, ugyanakkor ezek a támogatások nem részei a most folyó büntetőeljárásnak. Az NKA elnöki posztját Hankó Balázs töltötte be.