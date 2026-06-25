Vegyi anyag szivárgott a CATL debreceni üzemében, belső vizsgálat indult

Debrecen;szivárgás;elhárítás;vegyi anyag;CATL;

2026-06-25 20:25:00 CEST

Csütörtök délelőtt dietil-karbonát jutott a levegőbe egy tárolóból lefejtés közben. A kínai akkumulátorgyár szakemberei szerint öt percen belül elhárították az incidenst, személyi sérülés nem történt. Ehhez képest a helyi civilek úgy tudják, többen rosszul lettek.

Dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben a CATL Debrecen négyes gyártósora mellett június 25-én délelőtt – közölte a cég. A környezetbe jutott vegyület mennyisége nagyjából 1 liter volt, a CATL szerint a cég szakemberei 5 percen belül elhárították az incidenst. Személyi sérülés nem történt.

A közlemény kitért arra is, hogy a szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozó munkatársak azonnal értesítették a CATL Debrecen vészhelyzeti egységét és létesítményi tűzoltóságot, valamint haladéktalanul kiürítették a helységben tartózkodó személyeket. A szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították és átszellőztették az érintett helységet.

Az esemény okainak feltárására a CATL belső vizsgálatot indított.

A kínai tulajdonú debreceni akkumulátorgyár állításával szemben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) Facebook-posztja szerint a vegyianyag-szivárgástól dolgozók lettek rosszul a CATL-nél, csütörtök délelőtt fél 11 körül. – Úgy tudjuk, hogy az üzem „B” zónájának északi részén, a 4-es gyártósor mellett egy 200 literes hordóból veszélyes vegyi anyag, dietil-karbonát ömlött ki. A helyszínen tartózkodó dolgozók közül többen rosszul lettek a terjengő gőzöktől, így minden munkavállalót kiküldtek az érintett területről – írták.

A MIAKÖ felhívta a figyelmet arra is, hogy a dietil-karbonát az akkumulátorgyártásban elterjedt szerves oldószer, kulcsfontosságú komponens a lítium-ion akkumulátorok elektrolit oldatában, amelynek belélegzése súlyos légúti és szemirritációt, valamint erős szédülést okozhat, így a gyors evakuálás indokolt volt. A dietil-karbonát veszélyes anyagnak minősül, amelynél a legfőbb kockázatot a tűz- és robbanásveszély, valamint az irritatív hatás jelenti. Az esetet a civilek hivatalosan bejelentették az illetékes hatóságok felé.