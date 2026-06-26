Már 235-nél jár a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, százak rekedtek a romok alatt

földrengés;Venezuela;halálos áldozatok;

2026-06-26 08:21:00 CEST

A legfrissebb jelentések szerint a katasztrófában 4300- an sebesültek meg.

Legkevesebb 235 ember halt meg a venezuelai földrengésekben – írja a Reuters Carlos Alvarado egészségügyi miniszter közlése alapján. A legfrissebb jelentések szerint a katasztrófában 4300- an sebesültek meg.

Venezuela fővárosának térségét szerdán, helyi idő szerint 18 óra körül rázta meg két erős földrengés: előbb egy 7,2-es erősségű, Caracastól mintegy 160 kilométerre nyugatra, amit kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös rengés követett. Az USGS amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 pedig hogy több mint 100 ezer.

A Reuters most azt írja, emberek százai rekedtek a romok alatt, és csütörtök este még sokak holléte ismeretlen volt. Számos épület megrongálódott, ezrek veszítették el otthonaikat. Legalább nyolc kórházban, a venezuelai Vöröskereszt központjában, valamint a francia nagykövetség épületében is súlyos károk keletkeztek.

A mentőalakulatok és a mentésben részt vevő önkéntesek egész éjjel az összeomlott épületek romjai közt kutattak. Jorge Rodríguez, a latin-amerikai ország parlamentjének elnöke közölte, a földrengésekben 250 épület semmisült meg, vagy keletkeztek károk benne. A katasztrófa leginkább La Guaira államot sújtotta, itt Diosdado Cabello belügyminiszter szerint a földrengések mintegy 70 ezer családot érintettek. A BBC azt írja, a caracasi nemzetközi repülőtér továbbra is zárva van, miután a földmozgások során megrongálódott.

Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország ideiglenes államfője korábban arról számolt be, hogy a két földrengést 30 utórengés követte. Közölte azt is, hogy a Nemzetközi Valutaalap forrásaiból 200 millió dolláros alapot hoztak létre a megsemmisült infrastruktúra és a lakóházak újjáépítésének a támogatására. Az országban szükségállapotot hirdettek.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok kutató-mentő csapatokat, orvosi erőforrásokat és humanitárius segítséget küld Venezuelába. Delcy Rodríguez a Facebookon mondott köszönetet Donald Trumpnak az amerikai kormány támogatásáért és szolidaritásáért. Trump egy korábbi posztjában arról írt, utasította a kormányhivatalokat, hogy készüljenek fel a gyors cselekvésre. Hozzátette, az Egyesült Államok kész és képes segíteni. Számos latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium, Katar és Kína is segítséget ajánlott.