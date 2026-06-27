Karácsony Gergely most kapta meg a levelet, hogy megszüntetik a tavalyi Budapest Pride megszervezése miatt indított a büntetőeljárást

Karácsony Gergely;ügyészség;büntetőeljárás;visszavonás;Budapest Pride;megszüntetés;vádak;

2026-06-27 14:50:00 CEST

A főpolgármester éppen most szombaton, az újra szabadon megszervezett felvonulás előtt vehette kézhez a bíróság tíz nappal ezelőtt meghozott végzését.

Levelet kaptam ezekben a percekben, így hát akkor ezzel indul a Budapest Pride – számolt be az ellene indított eljárás megszüntetéséről szóló dokumentumról Karácsony Gergely. – „A Pesti Központi Kerületi Bíróság Karácsony Gergely Szilveszter vádlott ellen az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt indult büntetőeljárásban Budapesten, 2026. június 17. napján tárgyaláson kívül meghozta a következő végzést: ... vádlottal szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének vétsége (Btk. 217/C. §) miatt indult büntetőeljárást megszünteti” – olvasható a bírósági dokumentumban.

A Népszava is beszámolt arról, hogy június 4-én Fővárosi Főügyészség nekünk is megküldött tájékoztatásában közölte: az Európai Unió Bírósága vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergellyel szemben az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége ügyében. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt vádat 2026. január 28-án Karácsony Gergellyel szemben mint a 2025. évi Budapest Pride gyűlés szervezőjével. A vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt.

A vádirat benyújtását követően, 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel. Az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.

Arról is írtunk, hogy ugyancsak ezen ok miatt az ügyészség ejtette a vádat a Pécsi Pride szervezőjével, Buzás-Hábel Géza ellen.