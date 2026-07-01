Mohács 500: nem csak a méregdrága híddal vannak gondok, az emlékkiállítás is csak az évforduló után egy évvel nyílhat meg

évforduló;kiállítás;vizsgálat;Vitézy Dávid;Híd;Mohács;Tisza-kormány;

2026-07-01 11:40:00 CEST

A mohácsi csata 500. évfordulójára tervezett beruházások csak részben készülnek el augusztus 29-ére. Jelenleg a csatáról szóló rockopera bemutatására sincs forrás. A megemlékezés légkörét az is rontja, hogy az épülő mohácsi híd drámaian megdrágult.

A Tisza-kormány - mint arról lapunk is írt - átvilágítja a mohácsi hídberuházást, mivel a közlekedési tárca szakemberei úgy látják, a projekt mérete, bekerülési költsége, a munkák előlegeként kifizetett összeg nagysága durván eltúlzott. Vitézy Dávid, közlekedési miniszter a közelmúltban bejelentette, hogy a ha fentiek beigazolódnak, tárcája büntetőfeljelentést tesz. Az átvilágításra főképp az ad okot, hogy 2026. március 13-án Orbán Viktor aláírásával nem nyilvános kormányhatározat született, s ennek értelmében a hídhoz keleti oldalról csatlakozó útszakaszt szakmai indoklás nélkül kétszer egysávosról kétszer kétsávosra bővítették, holott a várható forgalomról készült tanulmányok adatai ezt nem indokolják.

A kivitelezővel kötött szerződés módosítása miatt a híd megépítésének költsége 76 milliárd forinttal nőtt, így a két év múlva befejeződő (eredetileg 300 milliárd forinttal tervezett) beruházás költsége meghaladja a 450 milliárdot. A kormány gyanúja - érezhetően - az, hogy a kapkodó szerződésmódosítással a leköszönő kormány a hídépítésben meghatározó szerephez jutó vállalkozói érdekkört akarta tízmilliárdokkal gazdagítani.

Ismert, hogy az Orbán-kormány azért programozta 2024 és 2028 közé a hídépítést, mert a hazánk sorsát tragikusan befolyásoló mohácsi vész 500-ik évfordulóján, 2026-ban megkülönböztetett módon akartak megemlékezni a csatavesztés hőseiről, s úgy gondolták, hogy a híd egy olyan nagyszabású beruházás, ami erősíti az áldozatok előtti tiszteletadást. Hargitai János, aki 1998 óta a Fidesz-KDNP parlamenti képviselője, s a májusi kormányváltás előtt négy éven át miniszteri biztosa volt a hídberuházásnak alaptalannak véli a projekt méretét ért támadást. Hargitai szerint ez az infrastruktúra-fejlesztés komoly forgalmat generál majd a térségben, és mindez javítja a gazdaságilag leszakadó régió vonzerejét a lehetséges befektetők körében.

Ez ugyan nem kizárható, ám ha a Vitézy Dávid által említett vizsgálat szakemberei arra jutnak, hogy

a beruházás nem annyira a térség fejlődési esélyeit, mint inkább az előző kormányhoz kötődő vállalkozók meggazdagodását szolgálja, akkor ez a következtetés negatív hatással lesz a mohácsi vész kerek évfordulójára szervezett ünnepségek hangulatára.

A negatív hatást fokozhatja, hogy az augusztus 29-éhez - vagyis a csata napjához - időzített épület-átadások és kulturális programok csak részben valósulnak meg.

Az például biztos, hogy a Mohácsi Nemzeti Emlékparkban nem nyílik meg a csata 500. évfordulójára megálmodott interaktív kiállítás. A terület gazdája a Duna-Dráva Nemzeti Park, és mint az intézmény vezetője, Závoczky Szabolcs - megkeresésünkre - elmondta, a kiállítás leghamarabb 2027 derekán nyílhat meg. A késés oka az, hogy az 1500 négyzetméteres kiállítótér kivitelezéséhez csak a múlt év közepén biztosított fedezetet a beruházásért felelős, Lázár János vezette építési minisztérium. A munkák tavaly októberben startoltak, s az épület ez év augusztusra lesz kész, így nem marad idő a kiállítótér berendezésére. Ehhez a munkához - a közbeszerzéssel együtt - 10-12 hónap szükséges.

Ugyanakkor az 1976-ban átadott emlékhely felújítása már befejeződött, s új elemként megépült egy kápolna, amelynek altemplomában kap végső nyughelyet a csata ötszáz hősének - tömegsírokból kiemelt - csontváz-maradványa. Így az emlékhelyre tervezett ünnepséget és misét megtartják, csak a kiállítás csúszik egy évet.

Az 500. évfordulóra Mohács városa is számos településgazdagító és -szépítő beruházáshoz nyert el állami támogatást, összességében mintegy 13 milliárd forint értékben. Erről 2023-ban meg is született a kormányhatározat, ám a beruházásokhoz szükséges támogatói okiratot 2025 nyarán készítette el az építési tárca, s ezek a munkák is csak tavaly ősszel startolhattak. A csúszás miatt a városvezetés úgy döntött, hogy csak azokba a munkákba fog bele, amelyek megvalósíthatók a 2026-os ünnepségig, a többit későbbre ütemezik.

Pávkovics Gábor, a 17 ezer lelkes város fideszes polgármestere - kérdésünkre válaszolva - elmondta, hogy augusztus 29-éig le is zárják ezeket a beruházásokat. Így időben befejezik a katolikus temetőben álló emlékkápolna felújítását, s a belvárosban emelt parkolóházat. A város főterén magasodó Fogadalmi templom lépcsősora és árkádja is elkészül, a tér másik oldalát szegélyező polgármesteri hivatal homlokzata pedig megújul. A 30 ezer négyzetméteres főtér burkolatának cseréjéhez és a térre megálmodott 30 méter átmérőjű szökőkút megépítéséhez azonban csak ősszel fognak hozzá. A polgármesteri hivatal - eredetileg az évfordulóra - tervezett bővítése, korszerűsítse is 2027-28-ra tolódik.

Mindez nem gátolja azt, hogy a főtéren megtartsák 29-én délelőtt a csata hőseire emlékeztető misét, amin - várhatóan - itt lesz Magyarország valamennyi katolikus püspöke.

Ugyanazon nap estéjén, a főtéren szeretnék bemutatni a mohácsi csatáról és annak előzményeiről szóló rockoperát, aminek szerzője Szomor György. A premier művészeti vezetője Homonnay Zsolt lenne.

A feltételes mód azért indokolt, mivel jelenleg nincs meg a teljes fedezete a rockopera színpadra állításának. Pávkovics Gábor annyit mondott, hogy keresik ehhez a forrást.

Információink szerint a megvalósítás költsége több százmillió forint. Az előző kormány állítólag ígéretet tett arra, hogy állja a költségeket, ám nem tettek erre félre pénzt. Hogy a mostani kormány vállalja-e az előadás finanszírozását, azt nem tudjuk, s hogy Mohács képes-e átvállalni az említett költséget, az kétséges. Egyelőre azt se lehet tudni, hogy melyik színház társulata játssza el a darabot, pedig az idő nagyon sürget, hisz egy ilyen nagy létszámú teamet mozgató rockopera nívós színre állításához hónapok kellenek. Ebből adódóan az előadásnak még nincs plakátja és nem árulnak rá jegyet, így nagyon valószínű, hogy ez a program nem valósul meg.