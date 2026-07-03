Megszűnik a Lázár Jánoshoz köthető hódmezővásárhelyi portál, a Promenad24, Márki-Zay Péter örül

felfüggesztés;Lázár János;botrányok;lejáratás;Hódemzővásárhely;Promenád24;Fidesz-propaganda;Márki-Zay Péter;

2026-07-03 22:20:00 CEST

Hódmezővásárhely polgármestere a hírre hosszasan sorolta a általa ismert bűneit, leginkább azt, hogy állami vállalatok közpénzből finanszírozták a lejáratásokat, és szerinte a működtető cégből még loptak is.

A Promenad24.hu szerkesztősége tájékoztatja olvasóit, hogy a hírportál internetes oldala határozatlan időre felfüggeszti tevékenységét – tette közzé Facebook-oldalán a Lázár János hoz köthető hómezővásárhelyi korábbi kormánypárti portál. Bár a lap a botrányairól, lejárató kampányairól vált ismertté, most azt közölték, hogy „az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy hitelesen, tabuk nélkül, határozott állásfoglalással közvetítsük a híreket, és mutassuk meg a dolgok mögött álló összefüggéseket”.

A közlemény szerint a következő időszakban a Facebook-oldalukon lesznek elérhetők, és azt ígérik, hogy „továbbra is ki fogjuk mondani az igazságot, közéleti kérdésekben pedig ugyanolyan következetesek leszünk, mint korábban”. – Megszűnik végre a Promenad24 is, a gyilkos lejárató kampányairól híres Lázár-média – reagált a hírre Németországban, Neu-Ulmban készített Facebook-videójában Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, aki örömhírnek nevezte az eseményt. A testvérváros látogatáson tartózkodó politikus elmondta, hogy megszűni az álhírszolgáltatás, és a Promenad24 nem mérgezi tovább Hódmezővásárhely és az ország közéletét. Szerinte ahogy sorra omlik össze a Fisdesz propagandamédiája, most Lázár Jánost is elérte a vég, és erre három, illetve négy okot is felsorolt.

Amióta elindultam a polgármesterségért, nem csak engem, hanem mindenkit, aki fel mert szólalni Lázár János diktatúrája, gazságai ellen, azok ellen személyre szabott lejáratásokat indítottak. Kimutathatóan, bizonyítottan halálos áldozata is volt a lapnak – utalt Márki-Zay a város egykori rendőrkapitányának, Szabó Zsoltnak a lejáratására, aki emiatt öngyilkos lett. Felidézte, hogy a fideszes Navracsics Tibor ellen – fizetett hirdetésben is – támadást indított a Lázár-média, csak azért mert hajlandó volt több alkalommal is kezet fogni vele, mint polgármesterrel.

Márki-Zay Péter megemlítette még, hogy ezután Rákay Philip is visszaadta tulajdonrészét a Promenad24-ben, és számára világossá vált, hogy makói állam vállalatok sora – közpénzből, az adófizetők forintjaiból – finanszírozta a lejárató lapot, így a MÁV, a Mezőhegyesi Ménesbirtok és az ATEV fehérjefeldolgozó vállalat, és még – állította – loptak is belőle, volt, hogy 250 millió forintnyi osztalékot vette ki a cégből.