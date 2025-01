Strici futtatja a gyereket, de senkit nem érdekel

Csak néhány napja került be a budapesti Alföldi utcai gyermekotthonba a napokban kirobbant molesztálási botrány egyik áldozata, máris "jól fizető állást" ajánlottak neki: a sarokra kellett volna kiállnia. Az elmúlt évben több jelentés is született a hazai nevelőotthonokban uralkodó pokoli állapotokról, mégsem történik semmi. Anyagi forrás alig, ami van, azt is rosszul használják fel. Az elszegényedés nemcsak a családokat, de az intézményeket, szakembereket is súlyosan fenyegeti.