Eszement tempóban termeli a profitot a Samsung

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2026-07-06 16:06:00 CEST

A Samsung rekordnyereséget érhet el az AI-chippiac robbanása miatt. A memóriahiány és az AI-kereslet globális árrobbanást hoz a félvezetőiparban.

A globális technológiai piac figyelme ismét Szöulra szegeződik. A legfrissebb elemzői előrejelzések szerint a Samsung Electronics elképesztő ütemű növekedést produkálva, sorozatban a harmadik egymást követő negyedévben érhet el rekordmagas nyereséget. A Reuters által közölt adatok alapján a világ legnagyobb memóriachip-gyártója a második negyedévben olyan növekedést produkálhatott, amire nehéz szavakat találni, mert közel 18-szorosára növelhette üzemi eredményét az előző év azonos időszakához képest. A piaci elemző előrejelzésén alapuló súlyozott prognózisa szerint ugyanis a vállalat várhatóan 86 billió vonos – ez körülbelül 56,35 milliárd dollárnak, azaz nagyjából 20 600 milliárd magyar forint – működési profitot jelent majd az április-júniusi időszakra. Hogy még a Samsung esetében is milyen csillagászati összegről van szó, azt jól mutatja a bázis, hiszen a tavalyi év hasonló időszakában „mindössze” 4,7 billió von – 1120 milliárd forint – volt ugyanez a mutató.

A brutális növekedés mögött egyértelműen a mesterséges intelligencia (MI) iránti globális kereslet robbanásszerű bővülése áll, amely súlyos kapacitáshiányt idézett elő a memóriapiacon. A globális gyártók képtelenek tartani a lépést az MI-infrastruktúrák építésével, ami az egekbe repítette a chipárakat. A Citi Research jelentése szerint akadnak olyan „alkatrészek”, amelyeknek átlagos értékesítési ára mindössze egyetlen negyedév alatt, azaz elsőhöz képest a második negyedévre több mint 53 százalékkal ugrott meg.

Ráadásul a piacot már nemcsak a nagy nyelvi modellek tanításához szükséges nagy sávszélességű memóriák (HBM) hajtják, hanem az úgynevezett „ágensi MI” térnyerése is. Ezek olyan mesterséges intelligenciához használt hardverek, amely segítségével az MI nemcsak válaszol a kérdésekre, hanem önállóan is képes több lépésből álló feladatokat megtervezni és végrehajtani. Mivel a Samsung az olyan óriások kulcsfontosságú beszállítója, mint az Nvidia, a Google és az Apple, gyártóként lényegében maga profitál a legtöbbet a helyzetből.

Nem is csoda, hogy a memóriahiány hatására a Samsung részvényei 158 százalékkal, míg a rivális SK Hynix és Micron papírjai 273 százalékkal, illetve 242 százalékkal emelkedtek csak idén, amivel mindhárom óriás piaci értéke 1000 milliárd dollár fölé ugrott.

A csillogó pénzügyi sikerek mögött azonban komoly belső feszültségek feszítik a vállalatot. A közelmúltban ugyanis hatalmas felháborodást váltott ki a munkavállalók körében, hogy miközben a Samsung történelmi rekordprofitot könyvelhet el, a menedzsment nem akart elegendő bónuszt és méltányos részesedést biztosítani a dolgozóknak. A helyzet – amiről a Népszava is beszámolt közelmúltban annyira elmérgesedett, hogy a félvezető ágazatban közvetlen sztrájkveszély alakult ki, ami megbéníthatta volna a globális ellátási láncokat. A Samsung végül május végén, az utolsó pillanatban hárította el a munkabeszüntetés veszélyét.

A menedzsment kénytelen volt meghátrálni és egy olyan bérmegállapodást aláírni, amely a félvezető divízió működési profitjának fixen 10,5 százalékát külön bónuszalapként allokálja a chipgyári dolgozók számára.

Elemzők szerint ez a felhalmozott bónuszkötelezettség meghaladhatja a 40 billió vont is, ami átszámolva körülbelül brutális, 9560 milliárd forintnak felel meg. Ez a hatalmas tétel komoly számviteli bizonytalanságot hordoz magában: ha a bónuszok kifizetésének teljes összegét a második negyedévre könyvelik el, az jelentősen lefelé nyomhatja a végső nettó eredményt, ami így elmaradhat a piaci konszenzustól.

Az elemzők szerint a legnagyobb kockázatot mégis az MI-infrastruktúrákba történő beruházások esetleges lassulása jelenti. A JPMorgan nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy a globális felhőszolgáltatók tőkeerejük hatalmas részét, idén 52 százalékát, jövőre pedig már több mint 70 százalékát költik MI-memóriákra. A befektetők körében viszont egyre hangosabb a kétség: vajon megtérülnek-e ezek a gigantikus kiadások? Ha az AI-szolgáltatások bevételei nem növekednek a várt ütemben, a technológiai cégek visszafoghatják a költekezést. Ez viszont drámai fejlemény lenne a jelenleg száguldó Samsungra számára.

Már csak azért is, mert a Samsung mobil üzletága szenved: a növekvő MI-árak drasztikusan megdrágították az alkatrészeket, ami egyszerűen felemészti az okostelefonokon elérhető profitot. Bár a Samsung már emelte a készülékek árait, az elemzők szerint az év második felében újabb áremelésekre is szüksége lehet, hogy ellensúlyozzák a belső chipválság és a dolgozói bónuszok okozta költségnövekedést. Ez pedig a piacon üthet vissza, ha emiatt a vásárlók kevesebb hajlandósággal akarják majd lecserélni telefonjaikat.