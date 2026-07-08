Magyar Péter: Egy sikeres NATO-csúcson képviselhettem Magyarországot, Donald Trumppal kezet fogtunk, sőt, gratulált

Sikeres NATO-csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában - fogalmazott a miniszterelnök szerda kora esti Facebook-bejegyzésében a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.
„A legfontosabb feladat az volt, hogy tudjuk demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét” - hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcstalálkozón.Orbán Anita: a NATO-csúcs egyik fő kérdése a védelmi kiadások katonai képességekké alakítása
A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO-tagállam állam- és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb-rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Kifejtette, hogy szerdán a finn elnökkel beszélt, az albán miniszterelnökkel, a német kancellárral, de ankarai tartózkodása során több más nyugat-európai partnerével, emellett a kanadai miniszterelnökkel is eszmét cserélt. Hozzátette, hogy szorosabbra fűzték a szövetséget számos állammal, több nyugat-balkáni ország vezetőjével tárgyalt a magyar befektetési lehetőségekről, a meglévők továbbfejlesztéséről.
„Megismerkedtem az amerikai elnökkel, Donald Trumppal is, akivel a propaganda hazugságaival ellentétben kezet is fogtunk, sőt, gratulált” - fogalmazott, megjegyezve, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen, a GDP 5 százalékára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitásbővítésre is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is.Donald Trump engedélyt ígért Ukrajnának a Patriotok gyártásához, a NATO 80 milliárd dollárt ad a Putyin-rezsim háborúja elleni védekezésreMagyar Péter: Konstruktív és megbízható szövetségesei leszünk a NATO-nak
„Időközben otthon zajlott a kormányülés, hamarosan egyeztetek Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, és csütörtökön lesz részletes tájékoztatás a kormány döntéseiről” - jegyezte meg.
Magyar Péter felidézte: kedden este az Országgyűlésben jól látszott, hogy a Fidesz-frakció obstruálni akarta a Ház munkáját, hogy ne lehessen lezárni az Alaptörvény tizenhetedik módosításának vitáját. Ez azonban nem sikerült, hiszen a Tisza-frakció kitartónak bizonyult. „Miután estére a fideszesek elfáradtak, bejelentették, hogy bojkottálják az ülést, majd kivonultak”.
A Fidesz csütörtökre tervezett tüntetéséről azt mondta, Magyarországon jogállam van, mindenki szabadon gyakorolhatja demokratikus jogait, akinek kedve van tüntetni, az tüntet.Áder János mond beszédet Orbán Viktor „önkényuralom elleni” tüntetésénOrbán Viktor mindenkit hív, hogy legyen ott – ennyit válaszolt Havasi Bertalan, amikor arról kérdeztük, a bukott miniszterelnök tüntet-e