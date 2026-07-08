Magyar Péter: Egy sikeres NATO-csúcson képviselhettem Magyarországot, Donald Trumppal kezet fogtunk, sőt, gratulált

Magyarország;Egyesült Államok;ismerkedés;Donald Trump;NATO-csúcs;Magyar Péter;

2026-07-08 22:17:00 CEST

A magyar kormányfő Ankarában megismerkedett az amerikai elnökkel.

Sikeres NATO-csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában - fogalmazott a miniszterelnök szerda kora esti Facebook-bejegyzésében a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

„A legfontosabb feladat az volt, hogy tudjuk demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét” - hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcstalálkozón.

A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO-tagállam állam- és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb-rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Kifejtette, hogy szerdán a finn elnökkel beszélt, az albán miniszterelnökkel, a német kancellárral, de ankarai tartózkodása során több más nyugat-európai partnerével, emellett a kanadai miniszterelnökkel is eszmét cserélt. Hozzátette, hogy szorosabbra fűzték a szövetséget számos állammal, több nyugat-balkáni ország vezetőjével tárgyalt a magyar befektetési lehetőségekről, a meglévők továbbfejlesztéséről.

„Megismerkedtem az amerikai elnökkel, Donald Trumppal is, akivel a propaganda hazugságaival ellentétben kezet is fogtunk, sőt, gratulált” - fogalmazott, megjegyezve, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen, a GDP 5 százalékára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitásbővítésre is, ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is.

„Időközben otthon zajlott a kormányülés, hamarosan egyeztetek Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, és csütörtökön lesz részletes tájékoztatás a kormány döntéseiről” - jegyezte meg.

Magyar Péter felidézte: kedden este az Országgyűlésben jól látszott, hogy a Fidesz-frakció obstruálni akarta a Ház munkáját, hogy ne lehessen lezárni az Alaptörvény tizenhetedik módosításának vitáját. Ez azonban nem sikerült, hiszen a Tisza-frakció kitartónak bizonyult. „Miután estére a fideszesek elfáradtak, bejelentették, hogy bojkottálják az ülést, majd kivonultak”.

A Fidesz csütörtökre tervezett tüntetéséről azt mondta, Magyarországon jogállam van, mindenki szabadon gyakorolhatja demokratikus jogait, akinek kedve van tüntetni, az tüntet.