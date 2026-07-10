Csak három embert igazoltattak a fideszes „Stop önkény!” demonstráción, a BRFK nem becsül létszámot

Komolyabb rendőri intézkedések nélkül zajlott le a Fidesz–KDNP csütörtöki, Sándor-palota elé szervezett demonstrációja – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) lapunk megkeresésére küldött válaszából.
A rendőrök – mint írták – a biztosítás során három főt igazoltattak. Mint arról beszámoltunk, a bukott kormánypárt csütörtök délután és este „Stop önkény!” címmel hirdetett tüntetést a Budai Várba, a Alaptörvény tervezett módosítása ellen és Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásként.
Lapunk megkereséssel fordult a rendőrséghez, hogy megtudjuk, mekkora erővel biztosították a rendezvényt, történt-e bármilyen rendbontás vagy előállítás, illetve mekkorára becsüli a hatóság a résztvevők számát.Tüntetett a Fidesz a Sándor-palota előtt, zúgott a „Mocskos Tisza!”, Magyar Péter lemondását követelték„Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy ide jöjjön!” – Testen kívüli élmény volt a Fidesz tüntetése, a fiatalok csak röhögni mentek
A BRFK Kommunikációs Szolgálata válaszában hárította a tömeg nagyságára vonatkozó kérdésünket. Közlésük szerint: „Létszámmal kapcsolatos kérdésével a szervezőhöz tud fordulni.”
Bár a Fidesz több tízezres tömeget „látott”, néhány ezer ember gyűlt össze a Szent György téren.
Arra a kérdésünkre, hogy pontosan mekkora rendőri erővel vonult ki a hatóság a Várba, a BRFK nem válaszolt.Önkény, ima, lemondás – Galéria a Fidesz tüntetésérőlMegmagyarázta a Fidesz, miért nem ment el Orbán Viktor a tegnapi tüntetésre