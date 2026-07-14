Elkészült a felmérés, Forsthoffer Ágnes közelít népszerűségben Magyar Péterhez azóta, hogy a parlamentben elvette tőle a szót

Fidesz-KDNP;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;Europion;

2026-07-14 16:15:00 CEST

A Tisza elsöprő fölénye mellett a Fidesz-KDNP még inkább visszaesett.

A 2026. júniusi mérés óta 2 százalékkal csökkent ugyan a Tisza támogatottsága (a júniusi 52 százalék után most 50 százalék), de ez a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében nem jelentett érzékelhető változást, továbbra is elsöprő a kormánypárt előnye. Ezzel párhuzamosan a Fidesz-KDNP a választási eredményekhez képest mért visszaesése folytatódott az elmúlt hónapban – derült ki az Europion lapunkhoz is eljuttatott júliusi közvélemény-kutatásából. Lényeges még, hogy a választók közel kétharmada (65 százalék) szerint jó irányba mennek az országban a dolgok, a választók fele: 24 százalék 4-es, 26 százalék pedig ötös osztályzatot adna a Tisza-kormány eddigi teljesítményére.

A Fidesz-KDNP támogatottsága a teljes népességben a júniusban mért 25 százalékos értékhez képest 5 százalékot esett vissza, jelenleg a teljes népesség 20 százaléka szavazna a volt kormánypártra. Mindez a pártválasztók körében 24 százalékos támogatottsági szintnek felel meg, ami szintén 5 százalékkal alacsonyabb a júniusban mért értéknél. A biztos szavazó pártválasztók körében 25 százalék a párt támogatottsága, ami 3 százalékkal marad el a júniusban mért szinttől. A visszaesés kisebb részt a Mi Hazánk, nagyobb részt a pártnélküliek táborának növekedésével járt együtt. A Mi Hazánkra a júniusi 7 százalék után jelenleg a teljes népesség 8 százaléka szavazna, a pártválasztók körében 8 százalékról 10 százalékra, a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 6 százalékról 8 százalékra bővült a párt bázisa. A júniusi 14 százalékkal szemben az e havi mérésben 17 százalék nem tudott vagy nem akart pártot választani.

Ami figyelemreméltó az Europion 2026 július 10. és 12. közötti mobil- és webapplikációs felméréséből a politikusok népszerűségi listája, amelyen szintén mély szakadék választja el a tiszás politikusokat az ellenzéki politikusoktól. Továbbra is Magyar Péter a legnépszerűbb politikus 55 százalékos támogatottsági szinttel, de újdonság, hogy a kormányfőtől nem sokkal elmaradva következik a listán Forsthoffer Ágnes házelnök 50 százalékos támogatottsággal. Az Europion felmérése már azután készült, hogy a magyar közéletben nagy port vert fel az Országgyűlés elnökének intézkedése egyik június végi tanácskozáson, amikor is a házszabályra hivatkozva, megvonta a szót a miniszterelnöktől, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Az elutasítottság szemszögéből még inkább hangsúlyos a változás: Magyar Pétert 31 százalék arányban utasítják el, a házelnök esetében csak 20 százalék az elutasítók aránya.

Népszerű politikusnak számít még Kapitány István (48 százalék támogatás, 26 százalék elutasítás), Vitézy Dávid (48 százalék, 22 százalék), valamint Orbán Anita (46 százalék, 26 százalék). Ellenzéki oldalon Orbán Viktor egyidejűleg a legtámogatottabb és legelutasítotabb politikus (31 százalék, 57 százalék), rajta kívül egyik ellenzéki politikusnak sem haladja meg a támogatottsági szintje a 30 százalékot. Kifejezetten elutasított politikus Sulyok Tamás, akit mindössze 24 százalék támogat és 52 százalék elutasít. A legalacsonyabb támogatottságú politikusok szintén fideszesek: Pócs János (18 százalék) és Takács Péter (17 százalék).