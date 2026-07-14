Kiengedték a börtönből, bűnügyi felügyeletbe került a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatója

Otthon várhatja az ellene folyó büntetőeljárás folytatását a Budapesti Javítóintézet korábbi, megbízott igazgatója – írja a 24.
Kovács-Buna Károllyal szemben még nem emeltek vádat.
A Budai Központi Kerületi Bíróság tájékoztatása alapján a letartóztatást 2026. június 11-én, az ügyészség indítványára szüntették meg. A gyanúsított október 11-ig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alatt áll, és távoltartást is elrendeltek vele szemben.Szőlő utca: vizsgálják, hogy a hatóságok részéről történt-e mulasztás
A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint az ügy tizenegy gyanúsítottja közül négyen letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet hatálya alatt állnak. A nyomozás továbbra sem nyilvános, ezért a vádhatóság nem adott részletesebb tájékoztatást.
Kovács-Buna Károlyt decemberben gyanúsították meg a Budapesti Javítóintézetben fogva tartott fiatalkorúak bántalmazásával összefüggő bűncselekmények miatt. Korábban olyan biztonságikamera-felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az látható, hogy fiatalokat bántalmazott.„Vérzett az orrom, csupa lila folt voltam” – Nem csak a korábbi igazgatóról, más bántalmazó munkatársakról is beszéltek a Szőlő utcai ügy tanúiMár 2025 nyarán a nyomozóknál voltak a Szőlő utcai felvételek arról, hogy Kovács-Buna Károly javítóintézetis fiúkat bántalmaz
A rendelkezésre álló adatok szerint a cselekmények nem minden esetben okoztak sérülést, néhány fiatalkorú azonban kisebb sérüléseket szenvedett.
A volt megbízott igazgató hat hónapot töltött letartóztatásban.