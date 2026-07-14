Kiengedték a börtönből, bűnügyi felügyeletbe került a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatója

Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Kovács-Buna Károly;

2026-07-14 15:21:00 CEST

Kovács-Buna Károly ellen még nem emeltek vádat.

Otthon várhatja az ellene folyó büntetőeljárás folytatását a Budapesti Javítóintézet korábbi, megbízott igazgatója – írja a 24.

Kovács-Buna Károllyal szemben még nem emeltek vádat.

A Budai Központi Kerületi Bíróság tájékoztatása alapján a letartóztatást 2026. június 11-én, az ügyészség indítványára szüntették meg. A gyanúsított október 11-ig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alatt áll, és távoltartást is elrendeltek vele szemben.

A Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint az ügy tizenegy gyanúsítottja közül négyen letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet hatálya alatt állnak. A nyomozás továbbra sem nyilvános, ezért a vádhatóság nem adott részletesebb tájékoztatást.

Kovács-Buna Károlyt decemberben gyanúsították meg a Budapesti Javítóintézetben fogva tartott fiatalkorúak bántalmazásával összefüggő bűncselekmények miatt. Korábban olyan biztonságikamera-felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az látható, hogy fiatalokat bántalmazott.

A rendelkezésre álló adatok szerint a cselekmények nem minden esetben okoztak sérülést, néhány fiatalkorú azonban kisebb sérüléseket szenvedett.

A volt megbízott igazgató hat hónapot töltött letartóztatásban.