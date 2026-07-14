„Vérzett az orrom, csupa lila folt voltam” – Nem csak a korábbi igazgatóról, más bántalmazó munkatársakról is beszéltek a Szőlő utcai ügy tanúi

Azt állították, két további vezető és egy rendész is durván bántalmazta őket, amikor az intézetben töltötték a büntetésüket. Kovács-Buna Károly – aki a nyilvánosságra került biztonsági kamerás felvételeken látható – a letartóztatása előtt határozottan tagadta, hogy szándékosan bántotta volna bármelyik fiút, sőt, úgy fogalmazott, „szerettem a gyerekek között lenni, úgy éreztem, hogy tudok nekik adni”.