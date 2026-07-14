Kovács-Buna Károly ellen még nem emeltek vádat.
Arra az ügyészség és az ORFK sem adott választ, hogy miért nem rúgták ki a volt javítóintézeti vezetőt, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert.
A Nemzeti Nyomozó Irodában megvizsgálták a videókat, és arra jutottak, hogy nem tartalmaznak a nyomozás szempontjából releváns információt. A videókon látható bántalmazás büntethetősége 2025 nyarára már elévült.
Zsákutcába vitte az Orbán-kormány a magyarországi gyermekvédelmet, döntései álságosak és veszélyesek – mondta lapunknak Daubner Béla pszichiáter.
Azt állították, két további vezető és egy rendész is durván bántalmazta őket, amikor az intézetben töltötték a büntetésüket. Kovács-Buna Károly – aki a nyilvánosságra került biztonsági kamerás felvételeken látható – a letartóztatása előtt határozottan tagadta, hogy szándékosan bántotta volna bármelyik fiút, sőt, úgy fogalmazott, „szerettem a gyerekek között lenni, úgy éreztem, hogy tudok nekik adni”.
Kovács-Buna volt az, aki beleverte egy növendék fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra.