Több mint 405 millió forintra bírságolták eddig a gödi Samsung SDI-gyárat

A Samsung SDI Zrt.-t 2018 és 2025 között 61 alkalommal bírságolták meg, a cégre eddig kiszabott bírságok összege meghaladta a 405 millió forintot – írja az Átlátszó a birtokában lévő dokumentumok alapján.
A lap egy adatigénylési per lezárása után kapta meg a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2024-ben és 2025-ben kiadott határozatait. A dokumentumokat a Fővárosi Törvényszék ítéletében foglalt kötelezés alapján, június 30-án küldte meg a hivatal.
Az egyik 2025-ös határozatban négy dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt 12,5 millió forintos munkavédelmi bírságot szabtak ki. Az ellenőrzés során megállapították, hogy több munkavállaló megfelelő képzettség és jogosultság nélkül kezelt emelőgépeket. A gyár ezt váratlan munkaerő-változásokkal és létszámcsökkenéssel indokolta.Eszement tempóban termeli a profitot a SamsungAz országos átlagnál is jobban gyengült a Fidesz az akkumulátorgyártáshoz kötődő települések többségében
Az ellenőrök sérült és hiányos vágógépet is találtak, emellett a kémiai kockázatértékelést sem végezték el teljes körűen. Egy másik, korábban nyilvánosságra került határozat 66 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt 100 millió forintos bírságot állapított meg. A cég egyebek mellett nem végeztette el a rákkeltő nehézfémeknek kitett munkavállalók éves kötelező biológiai monitoringvizsgálatát.
Két 2024-es munkaügyi határozat összesen 1,75 millió forint bírságról szólt. A Samsung SDI Zrt. két távozó dolgozójával nem számolt el időben, és a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó iratokat sem küldte meg nekik határidőre.Durva fotók szivárogtak ki, halmokban állt a fekete por az álmennyezet felett a Samsung SDI gödi akkugyárában21 Kutatóközpont: Még a fideszesek többsége is felfüggesztette volna a Samsung SDI gödi akkugyárának a működését
A katasztrófavédelmi hatóság 900 ezer forintos eljárási bírságot szabott ki, mert a gyár nem engedte be az előre egyeztetett időpontban érkező tűzvédelmi ellenőröket a második gödi üzem új épületeibe. A cég arra hivatkozott, hogy a nyílászárók kinyitása megváltoztatta volna a páratartalmat és a hőmérsékletet, ami miatt termékeket kellett volna leselejtezni, és anyagi kár keletkezhetett volna. A hatóság ezt az indoklást nem fogadta el.
A határozat szerint a munkatérbe zsiliprendszeren keresztül lehetett belépni, amely biztosítja a páratartalom és a hőmérséklet állandóságát. A hatóság azt is figyelembe vette, hogy a 2023. december 27-i ellenőrzési időpontot maga a vállalat javasolta.Súlyos állítások szerepelnek egy feljegyzésben, amelyet a gödi akkugyár volt középvezetője készített