Több mint 405 millió forintra bírságolták eddig a gödi Samsung SDI-gyárat

bírság;Göd;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-07-14 17:59:00 CEST

A feltárt ügyek között dolgozók súlyos veszélyeztetése, elmaradt kifizetések és egy meghiúsított tűzvédelmi ellenőrzés is szerepel.

A Samsung SDI Zrt.-t 2018 és 2025 között 61 alkalommal bírságolták meg, a cégre eddig kiszabott bírságok összege meghaladta a 405 millió forintot – írja az Átlátszó a birtokában lévő dokumentumok alapján.

A lap egy adatigénylési per lezárása után kapta meg a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2024-ben és 2025-ben kiadott határozatait. A dokumentumokat a Fővárosi Törvényszék ítéletében foglalt kötelezés alapján, június 30-án küldte meg a hivatal.

Az egyik 2025-ös határozatban négy dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt 12,5 millió forintos munkavédelmi bírságot szabtak ki. Az ellenőrzés során megállapították, hogy több munkavállaló megfelelő képzettség és jogosultság nélkül kezelt emelőgépeket. A gyár ezt váratlan munkaerő-változásokkal és létszámcsökkenéssel indokolta.

Az ellenőrök sérült és hiányos vágógépet is találtak, emellett a kémiai kockázatértékelést sem végezték el teljes körűen. Egy másik, korábban nyilvánosságra került határozat 66 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt 100 millió forintos bírságot állapított meg. A cég egyebek mellett nem végeztette el a rákkeltő nehézfémeknek kitett munkavállalók éves kötelező biológiai monitoringvizsgálatát.

Két 2024-es munkaügyi határozat összesen 1,75 millió forint bírságról szólt. A Samsung SDI Zrt. két távozó dolgozójával nem számolt el időben, és a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó iratokat sem küldte meg nekik határidőre.

A katasztrófavédelmi hatóság 900 ezer forintos eljárási bírságot szabott ki, mert a gyár nem engedte be az előre egyeztetett időpontban érkező tűzvédelmi ellenőröket a második gödi üzem új épületeibe. A cég arra hivatkozott, hogy a nyílászárók kinyitása megváltoztatta volna a páratartalmat és a hőmérsékletet, ami miatt termékeket kellett volna leselejtezni, és anyagi kár keletkezhetett volna. A hatóság ezt az indoklást nem fogadta el.

A határozat szerint a munkatérbe zsiliprendszeren keresztül lehetett belépni, amely biztosítja a páratartalom és a hőmérséklet állandóságát. A hatóság azt is figyelembe vette, hogy a 2023. december 27-i ellenőrzési időpontot maga a vállalat javasolta.