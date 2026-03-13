21 Kutatóközpont: Még a fideszesek többsége is felfüggesztette volna a gödi Samsung-gyár működését

felmérés;Göd;Samsung gyár;akkumulátorgyár;21 Kutatóközpont;Samsung SDI;

2026-03-13 07:20:00 CET

A felmérése szerint a magyarok 49 százaléka felelősnek tartja az Orbán-kormányt az akkumulátorgyárban történt mérgezésekért.

A magyarok 49 százaléka felelősnek tartja az Orbán-kormányt a gödi Samsung SDI gyárában történt szennyezésekért, és még a fideszesek körében is enyhe többségben vannak azok, akik szerint fel kellett volna függeszteni az üzem működését – derült ki a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréséből, amelyet a Telex megbízásából készített.

A Samsung gödi gyárának szabálytalanságairól már 2022-ben megjelentek hírek, de a téma akkor került ismét a figyelem középpontjába, amikor a lap idén február elején részletesen feltárta, hogy a gyár éveken keresztül mérgező vegyi anyagok belégzésének tette ki dolgozói egy részét, és azt, hogy a kormány miként kezelte ezt a problémát abban az időszakban. Az oknyomozó anyagban leírtakat Orbán Viktor „kamuügynek” nevezte, majd a kormány azzal védekezett, hogy csak belül, zárt térben történt szennyezés.

A kutatás 1200 fő megkérdezésével készült, az adatfelvétel március 2. és 7. között zajlott. A felmérése eredménye szerint az embereket foglalkoztatja a téma: a magyar társadalom 86 százaléka hallott azokról a hírekről, amelyek a gyárban történt szennyezésekről szóltak. Még a kormánypártiak többsége, 78 százaléka is legalább valamennyit hallott az ügyről, 24 százalékuk ráadásul sokat. A Tisza szimpatizánsainál ez a szám jóval magasabb, 98 százalékuk értesült a szennyezésekről, míg pártnélkülieknél ez az arány 78, az egyéb pártok szavazóinál 88 százalék.

A kutatás a kormány felelősségére is kitért: az összes válaszadó fele (49 százalék) valamennyire felelősnek tartja a kormányt a gödi gyárban történt szennyezésekért. A tiszások elsöprő többsége, 92 százaléka felelősnek tartja a kormányt, a Fidesz szavazóinak többsége (40 százalék) pedig nem. A fideszesek negyede viszont nem tudott véleményt formálni az ügyben.

A válaszadók többsége (62 százalék) szerint a kormánynak fel kellett volna függesztenie a gödi gyár működését, 9 százalék szerint viszont nem. Míg szinte az összes Tisza-szavazó (95 százalék) szerint fel kellett volna függeszteni a gyárat, a kormánypártiak megosztottak a kérdésben – de még az ő körükben is enyhén többen vannak azok, akik függesztették volna a gyár működését (27 százalék), mint akik nem (23 százalék). 27 százalékuk viszont nem tudott dönteni a kérdésben.

A felmérésben általánosságban az akkumulátorgyárakról is kérdezték a résztvevőket. A válaszadók fele szerint az ilyen gyárak inkább hátrányosak az országnak, 15 százalékuk viszont inkább előnyösnek tartja őket. A kormánypártiak körében többségben vannak azok (39 százalék), akik inkább hasznosnak tartják az akkumulátorgyárakat, közel harmaduk (31 százalék) viszont nem tudott véleményt formálni a kérdésben. A nem kormánypártiak körében viszont többségben vannak azok, akik inkább hátrányosnak tartják az akkumulátorgyárakat: a Tisza-szavazók 88, az egyéb párt szavazóinak 67, a pártnélküliek 40 százaléka vélekedik így.