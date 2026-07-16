„Magyar Péter miért ilyen dühös?” – Riport Erdélyből

politika;Erdély;magyarok;riport;Magyar Péter;Választás 2026;

2026-07-16 09:55:00 CEST

Kolozsváron, Gyaluban, Nagybányán, Máramarosszigeten, Koltón és Szilágysámsonban beszélgettünk az elmúlt napokban erdélyiekkel arról, hogyan érintette őket az április 12-i magyarországi választás eredménye, mit gondolnak Orbán Viktor bukásáról és Magyar Péter győzelméről. Ezúttal nem a klasszikus riporter és riportalany „kérdezz-felelek” módon zajlott a társalgás, hanem baráti, ismerősi, oldottabb közegben, ahol az erdélyiek mellett ott ült és vitatkozott a kialakult helyzetről, okokról és különböző érdekekről magyarországi cégvezető, mérnök, évtizedek óta az Egyesület Államokban élő, s most a Tiszára szavazó magyar ajkú tanító, s persze az újságíró, aki időnként megpróbálta moderálni az olykor hangos felcsattanásokba torkolló szenvedélyes diskurzust.

Én eddig se kaptam semmit a magyar kormánytól, mármint személy szerint, és ezután se fogok. A hétköznapi ember sose jár jól, mindegy, ki van fölül, ezért én már régóta nem hiszek se politikusnak, se papnak. De a véleményem azért megvan. Magyar Péterről például az, hogy ha 14 évig szopta a Fidesz csecsét, akkor most nem kéne rájuk kígyót-békát kiabálni. Az erdélyi ember nem bocsátja meg olyan könnyen az ilyen a pálfordulást, mint a magyar. Ti hajlamosak vagytok csak a jót látni, a rosszra meg becsukni a szemeteket, ha mentegetni akartok egy politikust. Mi Orbán Viktorban is láttuk a diktátort, meg azt, hogy a sajátjainak osztogatja a pénzt, de ő legalább emberszámba vette a határon túli magyarokat. Azt se értjük, hogy Magyar Péter miért ilyen dühös és bosszúálló.

– Te nem lennél dühös, ha azt látnád, hogy ellopták az ország pénzét, neked meg ottmaradt a szétzúzott egészségügy, oktatás, a szociális szféra, kátyús utak, leamortizált vasutak… Nem akarnád számonkérni a tolvajt, s azt mondani, hogy a bűnösöknek lakolniuk kell?

– De ha papíron lopta el, nem lopás.

– Ja. Értem.

– Érted? Ha le van papírozva, akkor törvényesen tüntette el. A törvény mit fog mondani? Törvényes volt minden, nem? Túlárazták a szerződést, háromszoros áron vitték el beruházást, de le van papírozva, és senki nem tudja, hol van a pénz valójában. De eddig azért ide is csurrant-cseppent, templomokat, régi kastélyokat újított fel a Fidesz-kormány Körösfőtől Csíkszeredáig. Lehetett látni, hogy törődnek a magyarokkal, még ha a mi politikusaink is ellopták a pénz egy részét, mert így volt kitalálva a rendszer. Csak a kevésből ők is kevesebbet tudtak ellopni. De Magyar Péter már nem fog ennyit törődni velünk.

– Ezt miből gondoljátok?

– Hát abból, amit eddig mondott. Így építette fel a kampányban is a külhoni politikát. Minket tett bűnbaknak.

Hogy a Fidesz ide Erdélybe, nekünk adta a pénzt, nektek meg nem, ezért nincs rendes kórház nálatok. Pedig a románok is adnak a moldovaiaknak, ők például ötven baniért kapják tőlünk az áramot, én meg háromszor annyit fizetek, de senki nem hőbörög. Aki szegényebb, annak segíteni kell. A román állam minket nem annyira segített, pláne lelki síkon, emiatt is jólesett nekünk, hogy Orbánék törődtek az erdélyi magyarokkal.

– S mi a bajotok Magyar Péterrel? Alig két hónapja kormányoz, ezalatt nem derülhetett még ki, mi lesz az országgal, s milyen lesz a hozzáállása az új kormánynak a külhoni magyarokhoz…

– Nem értjük, miért olyan autokrata!? Csak ő tud mindent? A többiek hol vannak? Mert csak ő a nagyvezér. Kéne, hogy csapatmunka legyen, szavazzák meg, ezt-azt. S mutassa be, hogy ő mit csinál. Oké, a korábbiak loptak itt, loptak ott, ezt majd az ügyészség bebizonyítja, de mi így csináljuk, ezt csináljuk majd, ilyen irányba megyünk. Erről nem hallunk.

– Az nem konkrétum, hogy a magyar egészségügy 500 milliárddal többet kap majd, mint eddig? Vagy a gyerekeknek a tanévkezdési segély? Megmondták azt is, mennyivel emelik a nyugdíjat, ezek nem számítanak?

– Hadd mondjak én neked valamit. Adjon több nyugdíjat, adjon a gyermekeknek, de mikor oszt, kell, legyen, amiből osszon. Érted? Ha most oszt, akkor nagyobb lesz az államhiány.

– Jó, de most épp kedvező irányba mennek a dolgok, erősebb lett a forint, könnyebb finanszírozni az államadósságot is.

– Csakhogy ez meg az exportnak nem jó!

– De a magyar embereknek meg jó...

– Egyrészről jó, másrészről meg nem annyira jó. A komplett Európának rosszul megy, Magyarország pedig függ a német gazdaságtól: ha a németek bezárnak három Volkswagen gyárat, akkor Magyarországon is bezárnak tíz kft.-t, ami a Volkswagennek dolgozott. Mi megmondjuk őszintén: úgy, mint hazafi, Orbán a külföldi magyarokhoz másképpen viszonyult. Ilyen magához tartozónak láttatott minket. Magyar Péter meg egyfolytában azt hangsúlyozza, hogy az előzőek adtak ide sok pénzt, Erdélybe, s amiatt nem ment jól Magyarországnak. Kellene hallgasson, s végezze el a saját országában a dolgát, mert amit mi kaptunk, az édeskevés volt. De legalább tudunk nézni magyarul tévét, és támogatták az itteni oktatást. Ha látnád a nyugatiakat, ahogy jönnek ide, s mondják: ez is az én adómból van, az is az én adómból van! Ha elviszek valakit Kolozsvárról Szatmárig, csak számolja a pénzeket az uniós táblákon, adják össze, hogy ennyi millió, ennyi millió, annyi millió. Lehet jobb lenne leszedni azokat a táblákat. Én leszedném.

– S ahhoz mit szóltok, hogy a Magyar Péter a V4-et is jobban erősítené, a közép-európai összefogást?

– Jól teszi, hogy erősíti, de látod, a lengyeleknél is egyik vezér ilyen, a másik olyan, a cseheknél egyik vezér ilyen, a másik olyan, a szlovákoknál meg mit erősít? Nincs egy hangban az egész. Még a Benes-dekrétumot se tudják megbeszélni, a szlovákok nemhogy elfelejtik, hanem még meg is erősítették, hogy akinek nem tetszik, azt beviszik börtönbe.

Orbán a békét akarta, hogy az ország ne bújjon be a háborúba, na most ez a másik, majd meglátjátok, hogy ez másfelé megy! Arra vagyok kíváncsi, mit kezd majd Magyar Péter az ukránokkal meg az oroszokkal. Mert a nagy ukrán-barátsággal addig fogják heccelni az oroszokat, ameddig azok kidobják az atombombát. A végén az lesz. Akkor jobb lesz Európának? Az orosz kell, hogy nyerjen, érted? Mert az úgy van a vérében. Te tanultál oroszt, voltál ott náluk: olyan nincs, hogy nem az orosz nyer.

Mutassa meg Magyar Péter, hogy mit tud. Nektek mutassa meg ott, ne nekünk. Én is láttam, hogy le van pukkanva egy kicsit az ország, meg

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Egy politikus egy idő után óhatatlanul lopni kezd, mert megérzi a pénz szagát.

– Akkor jól döntött a Tisza, hogy korlátozza a miniszterelnök meg a képviselők mandátumidejét, nem?

– Ezt nagyon jól bevezette, ez nagyon jó. Hál' istennek, hogy bevezette.

– Mondjuk ez már Orbán Viktorra is vonatkozik...

– Orbánra is vonatkozzon! Jól van úgy!