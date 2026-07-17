Távozik az Országos Mentőszolgálattól Győrfi Pál

politika;távozás;leváltás;celebek;Országos Mentőszolgálat;Győrfi Pál;

2026-07-17 16:56:00 CEST

Most olyan új feladatot keres, amiben, ahogy fogalmazott, a jövőben is hasznára lehet az embereknek.

Júniusban, a szóvivői, kommunikációs vezetői leváltásom után nehéz hetek, álmatlan éjszakák következtek. Menjek el, vagy maradjak? A távozás mellett döntöttem – tette közzé Facebook-oldalán Győrfi Pál. Az elmúlt években szórakoztató tévéműsorokban, reklámokban is gyakran felbukkanó szóvivőnek június első felében kellett távoznia a posztjáról. Amikor az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közölte, hogy Szűcs Brigitta mentőtisztet bízza meg az szóvivői feladatainak ellátásával Constantinovits Miklós megbízott főigazgató.

Amint arról lapunk is beszámolt, a volt szóvivő távozása politikai vitákat gerjesztett a kormányzó Tisza párt és az ellenzéki Fidesz között. A döntést üdvözölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Győrfi Pál leváltásáról azt mondta, hogy a mentőknek nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szükségük. Mint kifejtette, a bizalom nem abból születik, hogy minden hibát megmagyarázunk, és mindenáron védjük az intézményt vagy annak vezetését. A történteket Takács Péter, az Orbán-kormány egészségügyi államtitkára politikai bosszúhadjáratként értékelte. Szerinte az OMSZ volt szóvivője egy ikon volt, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte.

A mentők biztosan örökre ott lesznek a szívemben. Hálás vagyok az elmúlt 43 évért, és köszönöm, hogy az eddigi életem minden percében azt érezhettem: van értelme annak, amit csinálok. Most új korszak kezdődik. Tele vagyok tettvággyal, és hiszem, hogy a jövőben is hasznára lehetek az embereknek. Mindig is hittem abban, hogy a nehézségek egyben lehetőségek is. A gyermekeimnek is azt szeretném megmutatni, hogy a külvilág hibáztatása helyett a saját erőnkbe és képességeinkbe vetett bizalom, a pozitív gondolkodás, az emberség és a jószándék visz igazán előre – tette hozzá Győrfi Pál.