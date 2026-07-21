Hegedűs Zsolt: 42 raklapnyi segélyszállítmányt küldtünk a földrengés sújtotta Venezuelába

Európai Unió;földrengés;Venezuela;magyar kormány;segélyszállítmány;

2026-07-21 11:24:00 CEST

Elsőként egészségügyi védőfelszerelések, gyógyszerek érkeztek Caracasba, a következő úttal pedig orvostechnikai eszközöket, védőoverallokat csomagolnak össze.

„Megérkezett a caracasi Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának” – írja Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A Magyarországról indított adomány összesen 42 raklapnyi segítséget tartalmazott: egészségügyi védőfelszerelést, gyógyszert. A szállítmány az Európai Unió által szervezett humanitárius művelet keretében érkezett meg Venezuelába.

A segítségnyújtás hamarosan tervezetten folytatódik: a következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverallok, valamint magyar civil szervezetek által felajánlott adományok indulnak útnak. Magyarország és a magyar emberek szolidárisak a katasztrófa érintettjeivel, és továbbra is támogatják a bajba jutottakat – fűzte hozzá a tárcavezető.

Venezuelát június 24-én, kevesebb mint egy perc különbséggel két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. A kettős földrengés halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint meghaladta az 5208-at, 16 740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen. Közel 18 ezren váltak hajléktalanná.