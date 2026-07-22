Hatósági ellenőrzés volt a BYD szegedi gyárában

Kína;Szeged;ellenőrzés;BYD;

2026-07-22 12:36:00 CEST

Egy hazai, az akkumulátor-ellátási láncban érintett kínai cégnél is ellenőrzést tartottak.

Hatósági ellenőrök jelentek meg kedden a BYD épülő szegedi autógyáránál, ahol elsősorban a munkások foglalkoztatásához kapcsolódó dokumentumokat vizsgálták - írta egy forrásra hivatkozva a South China Morning Post.

Az ellenőrzés során a dolgozók tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási kártyáit, szerződéseit és más iratait nézték át. A lap kereste a miniszterelnök hivatalát is, amely nem válaszolt azonnal arra a kérdésre, hogy a helyszíni vizsgálat része volt-e a BYD magyarországi beruházásáról előző nap bejelentett kormányzati vizsgálatnak. Magyar Péter azt mondta, áttekintik Szijjártó Péter valamennyi, a BYD magyarországi beruházásával összefüggő döntését, tárgyalását és állami kötelezettségvállalását. Megfogadta, hogy feltárja a Szijjártó Péter által kiválasztott vállalati óriásoknak juttatott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt, környezetvédelmi kivételt és közpénzből finanszírozott beruházást. A BYD nem válaszolt azonnal a hongkongi lap megkeresésére. Szijjártó Péter még nem reagált nyilvánosan az összeférhetetlenségi vádakra, és a lap kérdéseire sem adott azonnal választ.

Hétfőn egy, az akkumulátor-ellátási láncban érintett kínai cégnél is ellenőrzést tartottak. Ott a foglalkoztatási és környezetvédelmi megfelelés mellett az importengedélyeket is vizsgálták. Egy debreceni kínai vállalat pedig arra figyelmeztette partnereit, hogy tartsák be a munkajogi szabályokat, és gondoskodjanak arról, hogy minden munkás rendelkezzen a szükséges iratokkal, mert a magyar hatóságok előzetes értesítés nélküli ellenőrzéseket tartottak.

A lap szerint egyes kínai vállalatvezetők attól tartanak, hogy a BYD körül kialakult ügy minden, Magyarországon működő kínai cégre kedvezőtlen hatással lehet.