„Az éveken át migránsokkal riogató Orbán-kormány nem magyar munkavállalókkal tervezte feltölteni a BYD-s álláshelyeket, hanem harmadik országbeliekkel”

Szijjártó Péter;vendégmunkások;Velkey György;BYD;munkavállalási engedély;

2026-07-22 18:55:00 CEST

Velkey György László szerint a BYD és alvállalkozói a szegedi beruházásnál szinte ugyanannyi harmadik országbeli munkavállaló számára kértek és kaptak csoportos munkavállalási engedélyt a magyar hatóságoktól, mint ahány munkahelyet ígértek.

Miután a BYD-hoz szerződött, Szijjártó Péter igyekezett gyorsan leszögezni, hogy új munkakörében ő kizárólag a kínai multi nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, és semmi köze nem lesz a nagyvállalat magyarországi beruházásaihoz. Vajon azért, mert nem akar itthon vendégmunkásokkal együtt dolgozni? - tette fel a kérdést Velkey György László külügyi államtitkár a Facebookon.

A tiszás politikus szerint ugyanis Szijjártó Péter bukott külgazdasági és külügyminiszter pontosan tudja, hogy a BYD és alvállalkozói a szegedi beruházásnál szinte ugyanannyi harmadik országbeli munkavállaló számára kértek és kaptak csoportos munkavállalási engedélyt a magyar hatóságoktól, mint ahány munkahelyet ígértek. Ez több ezer munkahelyet jelent.

„Tehát még egyszer: ahány ezer munkahely, szinte ugyanannyi vendégmunkás munkavállalói engedélykérelem. Ez azt jelenti, hogy a hosszú éveken át migránsokkal riogató Orbán-kormány nem magyar munkavállalókkal tervezte feltölteni a majdani BYD-s álláshelyeket, hanem harmadik országbeliekkel”

- hangsúlyozta Velkey György László.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy Orbán Viktor néhány éve még azt hazudta, hogy „mi nem hívtunk ide soha senkit se vendégmunkásnak, se semmilyen más okból, hogy itt éljenek velünk.” Ehhez képest az eddigi kormányzati átvilágítások alapján most már azt is látjuk, hogy ez a hazugság is megdőlt - közölte.

„Ennyit a bukott kormány híres szuverenitásvédelmi harcairól” - summázott.

Velkey György László emlékeztetett még arra, hogy a beruházási szerződést az Orbán-kormány részéről Szijjártó Péter tárgyalta le és írta alá a BYD-val. A minisztériumi dokumentumok alapján pedig az államtitkár szerint nyilvánvaló, hogy Szijjártó Péter a tárgyalások során azért dolgozott, hogy minden szükséges segítséget megadjon a BYD-nak. Így ő maga szorgalmazta a nemzetgazdaságilag kiemelt státusz biztosítását és kínai munkavállalók vízumkérelmének gyorsított eljárását is.