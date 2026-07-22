Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében az MMA elnöke

Orbán János Dénes – a korábban tett sajtónyilatkozatától eltérően – nem kívánt akadémiai tagságáról lemondani, így az MMA elnöke július 21-én az MMA Etikai Bizottságának eljárását kezdeményezte – áll a közleményben.

Turi Attila július 20-án, hétfőn hivatalába kérette Orbán János Dénes akadémikust a vele kapcsolatosan – más szervezetek kifizetéseivel összefüggésben – a nyilvánosság számára is ismertté vált történések tisztázására.

A volt kulturális és innovációs miniszter politikai koncepciós eljárást emleget, áldozatnak tartja magát. Állítása szerint nem is érti, hogy a részben fideszes celebekre szórt 17 milliárdos pénzesőből miért lett botrány.