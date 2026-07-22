Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében az MMA elnöke

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Etikai Bizottságának eljárását kezdeményezte Turi Attila, az MMA elnöke Orbán János Dénes ügyében.
A Magyar Művészeti Akadémia közleménye szerint
Turi Attila július 20-án, hétfőn hivatalába kérette Orbán János Dénes akadémikust a vele kapcsolatosan – más szervezetek kifizetéseivel összefüggésben – a nyilvánosság számára is ismertté vált történések tisztázására.
Orbán János Dénes – a korábban tett sajtónyilatkozatától eltérően – nem kívánt akadémiai tagságáról lemondani, így az MMA elnöke július 21-én az MMA Etikai Bizottságának eljárását kezdeményezte – áll a közleményben.A Pécsi Nemzeti Színház nem tartja meg a Mester és Margarita bemutatóját az Orbán János Dénes körüli botrány miattAz Operettszínház elárulta, milyen összegeket fizettek ki Orbán János Dénesnek, művészeti vezetőjük eközben elhatárolódott az ügytőlKivágta a biztosítékot Orbán János Dénes 130 milliója a Budapesti Operettszínház társulata nyílt levélben szakít a vezetéssel