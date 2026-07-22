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Orbán János Dénes - Korábbi felvétel

Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében az MMA elnöke

A költő nem kívánt lemondani az akadémiai tagságáról.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Etikai Bizottságának eljárását kezdeményezte Turi Attila, az MMA elnöke Orbán János Dénes ügyében.

A Magyar Művészeti Akadémia közleménye szerint

Turi Attila július 20-án, hétfőn hivatalába kérette Orbán János Dénes akadémikust a vele kapcsolatosan – más szervezetek kifizetéseivel összefüggésben – a nyilvánosság számára is ismertté vált történések tisztázására.

Orbán János Dénes – a korábban tett sajtónyilatkozatától eltérően – nem kívánt akadémiai tagságáról lemondani, így az MMA elnöke július 21-én az MMA Etikai Bizottságának eljárását kezdeményezte – áll a közleményben.

A volt kulturális és innovációs miniszter politikai koncepciós eljárást emleget, áldozatnak tartja magát. Állítása szerint nem is érti, hogy a részben fideszes celebekre szórt 17 milliárdos pénzesőből miért lett botrány. 