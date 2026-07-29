Egyre ijesztőbb az aszály mértéke.
Azonban senkinek sem ajánlja, hogy utána csinálja ezt.
Nem csak nosztalgiázás lesz a biciklis ünnep, hiszen a kritikus tömeg már az utakon van. Tízezrek tekernek a városokban, új cél, hogy egész Budapest bringázható legyen.
A Magyar Kerékpárosklub önkénteseivel, területi szervezeteivel és partnereivel közösen az egész országban reggelivel és néhol uzsonnával is várják a biciklivel közlekedőket a mai nemzetközi autómentes napon.
Úgy tűnik, nyitottak az érveinkre - számolt be tapasztalatairól a Magyar Kerékpárosklub elnöke, miután Tarlós István főpolgármester munkacsoportja velük is hajlandó volt leülni egyeztetni a fővárosi biciklis közlekedés jövőjéről. Kürti Gábor bizakodó, ám mint mondta, defenzívában vannak, a már megvalósult fejlesztések megmaradásáért küzdenek. A megállapodás még messze, a tárgyalások folytatódnak.
Gyakorlatilag használhatatlan a budai fonódó villamoshálózat mellett húzódó bicikliút. A sávok ugyanis túl keskenyek, s a közlekedőknek fákkal és csatornafedelekkel is meg kell küzdeniük. Ezekre a problémákra a Magyar Kerékpárosklub már 2010-ben figyelmeztette a tervezőt és a kivitelezőt, de azok ügyet sem vetettek az aggályokra. Így viszont balesetveszélyes az út és biciklis dugók is kialakulhatnak.
Egyre több kerékpáros van az utakon, ennek megfelelően több a biciklis baleset is - olvashattuk néhány hete egy biztosító közleményében, ugyanakkor 2013-as rendőrségi statisztikák szerint a balesetek száma nem nőtt, hanem stagnált. Ennek ellenére balesetek történnek, éppen ezért nem szabad megfeledkezni a drótszamarak biztosításáról sem, ennek hiányában baj esetén akár milliókat is fizethet a kerékpáros, ha ő a hibás.
Szinte nem is telik el úgy nap Budapesten, hogy ne hallanánk autósok és kerékpárosok, vagy éppen kerékpárosok és gyalogosok között kialakult balesetekről vagy balesetközeli helyzetekről. A felek legtöbbször egymást okolják: autós a biciklist, biciklis az autóst, a gyalogos mindkettőt, és így tovább. Soha senki sem, de mégis mindenki hibás. A fővárosra, de még a nagyobb vidéki városokra is oly jellemző barátságtalan, sőt, agresszív közlekedési morál az elmúlt években érezhetően tovább romlott, a megoldás pedig nem egyszerű - a probléma nem elsősorban az infrastrukturális és szabályozási hiányosságok miatt alakult ki.
Hetedik alkalommal hirdet önkéntes országos lámpaszámlálást a Magyar Kerékpárosklub és a Critical Mass mozgalom. Tavaly már 167 önkéntes részvételével 3300 bicikli lámpáit számolták össze. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a kerékpárok kivilágítására, és mérjék a "felvilágosodás" ütemét - írja a turizmus.com.
Sopronban, a nemrég átadott kerékpársávok végén a biciklit át kell tolni a kereszteződésen. A Szentendrét átszelő országút miatt a külső területen lakók nem tudnak átjutni a túloldalra, mivel az úton tilos használni a kétkerekűt. Debrecenben a főutak keresztezése előtt tiltották meg a kerékpározást, így nem lehet folyamatosan haladni.