Forsthoffer Ágnes: Ideiglenesen sem költözöm a Sándor-palotába, és nem írok alá kegyelmi kérvényt

házelnök;Sándor-palota;Polgár Judit;ideiglenes államfő;köztársasági elnökválasztás;Magyar Péter;durvaság;Forsthoffer Ágnes;

2026-07-31 11:57:00 CEST

Az Országgyűlés elnöke átmenetileg a köztársasági elnök jogköreit gyakorolja, és ahogy a parlamentben, úgy az országban is a nyugalmat árasztaná, a meglévő indulatokat fékezné.

– Továbbra is úgy tekintek magamra, hogy házelnök vagyok, aki most egy jogszabály által rendelt másik feladatot lát el. A demokratikus intézmények működése, a jogfolytonosság azt kívánja, hogy ezt a pozíciót legfeljebb 30 napig betöltsem, aminek eleget is teszek, de nem helyezkedem bele túlságosan a köztársasági elnöki gondolatkörbe. Ennyi idő alatt nem lehet egy egyéni szerepfelfogást megvalósítani, ez majd annak a feladata lesz, aki utánam jön. A legnagyobb szerénységgel megteszem, amit a feladatom megkövetel, igyekszem az átmeneti időszakot korrekt módon levezényelni – fogalmazott a Magyar Hangnak adott interjújában Forsthoffer Ágnes.

Az Országgyűlés elnöke Sulyok Tamás korábbi államfő megbízatásának végétől, pontosan 2026. július 20-án nulla órától az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit. Arra a kérdésre, hogy ha elé kerülne egy kegyelmi kérvény, hozna-e valamilyen döntést, azt válaszolta, hogy ebben az átmeneti helyzetben nem, de nem is terjesztettek elé ilyet. Az interjúból kiderült, hogy nem változtat a köztársasági elnöki hivatal szervezetén, nem hoz új stábot sem, mert „az ott dolgozó munkatársak szakemberek, politikai környezettől függetlenül, szakmai alapokon dolgoznak”. – Ha a vezető személyében változás következik is be, ők tovább végzik a feladatukat, ez adja az országnak a megnyugtató hátteret. Nincs hát okom erre az ideiglenes, átmeneti időszakra személyi változtatásokat kezdeményezni. A Sándor-palotába sem fogom az irodámat áthelyezni, a technikai feltételek megoldottak. Természetesen, ha például kinevezés vagy más protokolláris feladat miatt a Sándor-palotába kell mennem, akkor ott leszek – mondta.

Forsthoffer Ágnes szerint az államfői poszton tisztán, őszintén kell beszélni, elmagyarázni a folyamatokat, az indítékokat. Nagy felelőssége van mindenkinek, aki a közbeszédet alakítja, miként fogalmaz, milyen indulatokat kelt. Ellenpéldaként hozta fel, hogy a kampányban a Fidesz azzal fenyegetett, hogy a Tisza győzelme esetén háborúba sodródunk. – A köztársasági elnöknek szerepe lehet az indulatok csökkentésében, ha a személyével nyugalmat áraszt – fogalmazott a Tisza párt alelnöke, aki a parlamenti ülésvezetésben is ezt képviselte, és ezért még Magyar Péterrel is ütközött. Az új köztársasági elnök megválasztásához vezető folyamat első kudarcát, Polgár Judit visszalépéséhez vezető folyamatokat a házelnök is a félrecsúszott kommunikációnak tudja be.

Komolyan gondolom, hogy le kell zárnunk a tiszteletjegyekkel és ingyenvacsorákkal fémjelzett időszakot. A bálnak a hagyományok őrzéséről, az emberi találkozásokról, a fiatalságról kell szólnia, nem pedig a kiváltságos politikai szereplőkről – adott magyarázatot Forsthoffer Ágnes arra is, hogy miért utasította vissza, hogy ő legyen a balatonfüredi Anna-bál fővédnöke, amikor 1998-ban őt magát is a bál szépévé választották.