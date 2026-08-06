„A vörös Orbán újra lecsap” – nevezte el egy dán EP-képviselő Sánchez spanyol miniszterelnököt a volt magyar kormányfőről

Európai Unió;Orbán Viktor;Dánia;EP-képviselő;potyautasok;Pedro Sánchez;

2026-08-06 14:12:00 CEST

Pedro Sánchez azért került az uniós bírálatok középpontjába, mert hasonlóan különutas, egységbontó politikát visz több kérdésben, mint az áprilisban leváltott Orbán Viktor.

Ő is ünneprontónak tűnik, ahogyan Orbán Viktor – idézte a hvg Henrik Dahl, az Európai Néppárt frakciójához tartozó dán európai parlamenti képviselőt, aki az Euronews megkeresésére kifejtette, miért is írta azt az X-en Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökről, hogy „a vörös Orbán újra lecsap”. Dahl azért hasonlította a bukott magyar kormányfőhöz Sánchezt, mert egy nyilatkozatában „potenciális szövetségesként” hivatkozott Kínára.

A dán politikus szerint Sánchez más állásponton van, mint szinte mindenki, és gyakran potyautasnak és hanyagnak tűnik a biztonságpolitikai kérdésekben. – Úgy viselkedik, mintha nem értené, hogy Kína fegyverként kezeli a globalizációt – fogalmazott Dahl. Azt is kiemelte, hogy Spanyolország az egyelten, amely nem egyezett bele abba a NATO-elvárásba, hogy mindegyik tagállam tornázza fel a védelmi kiadásait a GDP 5 százalékáig.

A cikk szerint a legnagyobb problémát Orbánhoz hasonlóan Sánchez esetében is a migráció kérdése jelenti, amelyre legutóbb a ceutai incidens mutatott rá. Igaz, az uniós álláspont most épp ellenkező, mint korábban a magyar kormánnyal folytatott viták során. A spanyol kormány tavasszal előállt egy szabályozással, amellyel mintegy 1 millió, az országban található illegális bevándorlónak tenné lehetővé, hogy tartózkodási engedélyre pályázzon. Az uniós kormányok többsége azonban szigorúbb fellépést várna el a spanyoloktól

Amint arról lapunk is beszámolt, az Afrika északi részén lévő spanyol exklávét július végén 72 ezer menekült rohamozta meg. A spanyol kormány szerint a többség azóta már újra Marokkóban van, de az EU-tagállamokat felháborította az eset: 22-en írták alá a levelet, amelyben aggodalmukat fejezték Sánchez migrációs politikája miatt. Dahl szerint ez azt jelenti, hogy az Unió többsége ebben a kérdésben is ellentétes állásponton van, mint a spanyol kormányfő.