aHang: Legtöbben Laczó Adriennt, Bárándy Pétert vagy Hadházy Ákost látnák szívesen a köztársasági elnöki poszton

Bárándy Péter;internetes szavazás;Hadházy Ákos;aHang;Laczó Adrienn;köztársaságielnök-választás;

2026-08-06 14:34:00 CEST

A civil szervezet internetes szavazásán több mint 60 ezren voksoltak. A listán előkelő helyen szerepel még a korábban felvetődött nevek közül Forsthoffer Ágnes, Romsics Ignác, Fülöp Botond. Baka Andrást viszont hasonlóan Szoboszlai Dominikhez, a többség leszavazta.

Laczó Adrienn, Bárándy Péter, Hadházy Ákos, ők végeztek az első három helyen az aHang héten zárult felmérésben, amelyben 60 019 ember mondott véleményt, kit látnának szívesen köztársasági elnöknek. A szavazásra egy új eszközt használtunk, amely segítségével nem csak egy Likert-skálán szavazhattak az emberek, hanem maguk is jelölhettek személyeket – számolt be a mindeddig ki nem próbált formátumú internetes voksolás eredményéről honlapján a civil szervezet.

Az összesített adatok szerint így a 60 019 ember 1 483 847 voksot adott le. Az új metódus alapján 511 ember összesen 641 személyt javasolt szavazásra. Az aHang szerint a rendszerrel a többszöri szavazást, valamint a robotok általi szavazást is igyekeztek kiszűrni.

A szavazás végeredménye (első hat helyezett):

Laczó Adrienn

Bárándy Péter

Hadházy Ákos

Forsthoffer Ágnes

Romsics Ignác

Fülöp Botond

Az első 10 jelölt mind legalább 6000 szavazatot kapott, az első három jelölt elérte a 22 ezer szavazatot. Náluk a pozitív és negatív szavazatok különbsége volt döntő. Az első három helyen végzett Laczó Adrienn, Bárándy Péter és Hadházy Ákos esetében is ez látható. A 10-es lista utolsó három jelöltje (Márki-Zay Péter, Ungvári Krisztián, Bod Péter Ákos) erősen megosztotta a szavazókat, a szavazataik átlaga közel nulla – áll a beszámolóban.

Az is kiderült, hogy az egyébként közkedvelt, de a köztársasági elnöki posztra nem alkalmasnak tartott jelölteket, például Szoboszlai Dominiket, leszavazták. Nem járt jobban azonban a szerdán Magyar Péter és Ruff Bálint által fogadott, és a politikai közbeszédben most a legesélyesebbként emlegetett Baka András, akire a résztvevők 5 százaléka szavazott és szavazataik átlaga mínusz 0,66 – vagyis elutasították a jelölését.

Az aHang azért indította el a véleménynyilvánító szavazást, mert ők komolyan vették Magyar Péter július 18-án tett felhívását, miután Sulyok Tamás volt államfő aláírta az Alaptörvény – megbízatásának egy nappal későbbi megszűnését kimondó – 17. módosítását. A miniszterelnök akkor azt kérte, hogy „javasoljanak pártok és civilek új köztársasági elnököt”.