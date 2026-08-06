aHang: Legtöbben Laczó Adriennt, Bárándy Pétert vagy Hadházy Ákost látnák szívesen a köztársasági elnöki poszton

Laczó Adrienn, Bárándy Péter, Hadházy Ákos, ők végeztek az első három helyen az aHang héten zárult felmérésben, amelyben 60 019 ember mondott véleményt, kit látnának szívesen köztársasági elnöknek. A szavazásra egy új eszközt használtunk, amely segítségével nem csak egy Likert-skálán szavazhattak az emberek, hanem maguk is jelölhettek személyeket – számolt be a mindeddig ki nem próbált formátumú internetes voksolás eredményéről honlapján a civil szervezet.
Az összesített adatok szerint így a 60 019 ember 1 483 847 voksot adott le. Az új metódus alapján 511 ember összesen 641 személyt javasolt szavazásra. Az aHang szerint a rendszerrel a többszöri szavazást, valamint a robotok általi szavazást is igyekeztek kiszűrni.
A szavazás végeredménye (első hat helyezett):
Laczó Adrienn
Bárándy Péter
Hadházy Ákos
Forsthoffer Ágnes
Romsics Ignác
Fülöp Botond
Az első 10 jelölt mind legalább 6000 szavazatot kapott, az első három jelölt elérte a 22 ezer szavazatot. Náluk a pozitív és negatív szavazatok különbsége volt döntő. Az első három helyen végzett Laczó Adrienn, Bárándy Péter és Hadházy Ákos esetében is ez látható. A 10-es lista utolsó három jelöltje (Márki-Zay Péter, Ungvári Krisztián, Bod Péter Ákos) erősen megosztotta a szavazókat, a szavazataik átlaga közel nulla – áll a beszámolóban.Szombaton szavaz a Tisza-frakció az új államfőjelöltről, egyelőre titok, hány név kerül a kormánypárti képviselőcsoport elé
Az is kiderült, hogy az egyébként közkedvelt, de a köztársasági elnöki posztra nem alkalmasnak tartott jelölteket, például Szoboszlai Dominiket, leszavazták. Nem járt jobban azonban a szerdán Magyar Péter és Ruff Bálint által fogadott, és a politikai közbeszédben most a legesélyesebbként emlegetett Baka András, akire a résztvevők 5 százaléka szavazott és szavazataik átlaga mínusz 0,66 – vagyis elutasították a jelölését.Baka András sejtelmes választ adott a kérdésre, őt kérte-e fel Magyar Péter új államfőnek
Az aHang azért indította el a véleménynyilvánító szavazást, mert ők komolyan vették Magyar Péter július 18-án tett felhívását, miután Sulyok Tamás volt államfő aláírta az Alaptörvény – megbízatásának egy nappal későbbi megszűnését kimondó – 17. módosítását. A miniszterelnök akkor azt kérte, hogy „javasoljanak pártok és civilek új köztársasági elnököt”.Most Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét fogadta Magyar Péter és Ruff BálintItt a vége, Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény-módosítást, megszűnik a köztársasági elnöki mandátumaMagyar Péter bejelentette, hogy hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el Magyarország köztársasági elnökének a feladatait